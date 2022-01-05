Масові протести в Казахстані: вибухи, сльозогінний газ, захоплення будівель (фотогалерея)

У Казахстані не вщухають масові протести. Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести. Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку.
Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «влада не впаде». Влада оголосила надзвичайний стан вже на усій території Казахстану, повідомляють місцеві медіа.
Протестувальники почали захоплювати урядові будівлі в Алмати. Ось що відбувалося в країні останніми днями.
Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «влада не впаде». Влада оголосила надзвичайний стан вже на усій території Казахстану, повідомляють місцеві медіа.
Протестувальники почали захоплювати урядові будівлі в Алмати. Ось що відбувалося в країні останніми днями.