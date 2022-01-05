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Фотогалереї

Масові протести в Казахстані: вибухи, сльозогінний газ, захоплення будівель (фотогалерея)

У Казахстані не вщухають масові протести. Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести. Вранці 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку.

Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «влада не впаде». Влада оголосила надзвичайний стан вже на усій території Казахстану, повідомляють місцеві медіа.

Протестувальники почали захоплювати урядові будівлі в Алмати. Ось що відбувалося в країні останніми днями.

Актау із населенням 188 тисяч людей виявився одним із найпротестніших міст. 4 січня очевидці повідомляли про перехід силовиків на бік протестувальників. Влада створила комісію для врегулювання ситуації в Мангістауській області
1 Актау із населенням 188 тисяч людей виявився одним із найпротестніших міст. 4 січня очевидці повідомляли про перехід силовиків на бік протестувальників. Влада створила комісію для врегулювання ситуації в Мангістауській області
Запроваджений надзвичайний стан не зупинив протестувальників в Актау. Люди скандували &laquo;Уряд у відставку&raquo; та &laquo;Старий, йди геть&raquo;, вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики
2 Запроваджений надзвичайний стан не зупинив протестувальників в Актау. Люди скандували «Уряд у відставку» та «Старий, йди геть», вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики
Алмати &ndash; найбільше місто у Казахстані. За офіційними даними, 4 січня на протестах в Алмати постраждало 190 людей &ndash; 137 співробітників поліції та 53 цивільних громадян
3 Алмати – найбільше місто у Казахстані. За офіційними даними, 4 січня на протестах в Алмати постраждало 190 людей – 137 співробітників поліції та 53 цивільних громадян
У центрі Алмати 5 січня було чути постріли
4 У центрі Алмати 5 січня було чути постріли
5 січня силовики покинули площу перед будівлею адміністрації в Алмати, у захопленій будівлі почалася пожежа
5 5 січня силовики покинули площу перед будівлею адміністрації в Алмати, у захопленій будівлі почалася пожежа
За офіційними даними, які надійшли 5 січня о 16:00 за місцевим часом, в Алмати було спалено 120 машин, 33 машини належали силовикам. Побиття зазнали 500 цивільних. Незалежного підтвердження цих даних немає
6 За офіційними даними, які надійшли 5 січня о 16:00 за місцевим часом, в Алмати було спалено 120 машин, 33 машини належали силовикам. Побиття зазнали 500 цивільних. Незалежного підтвердження цих даних немає
Влада називає мітинги незаконними
7 Влада називає мітинги незаконними
&laquo;Окремі групи громадян перекривали дороги, блокували рух транспорту, порушуючи громадський порядок, спокій громадян та систему життєзабезпечення населених пунктів&raquo;,&nbsp;&ndash; заявили в МВС Казахстану
8 «Окремі групи громадян перекривали дороги, блокували рух транспорту, порушуючи громадський порядок, спокій громадян та систему життєзабезпечення населених пунктів», – заявили в МВС Казахстану
Поліцейський у машині з простріленим лобовим склом. Алмати
9 Поліцейський у машині з простріленим лобовим склом. Алмати
Незважаючи на жорсткі дії силовиків, спроби захоплення урядових будівель тривають
10 Незважаючи на жорсткі дії силовиків, спроби захоплення урядових будівель тривають
Спецназ на барикадах в Алмати
11 Спецназ на барикадах в Алмати
Будівля акімату (мерії) Алмати у вогні, захоплена протестувальниками
12 Будівля акімату (мерії) Алмати у вогні, захоплена протестувальниками
Протестувальники в Алмати
13 Протестувальники в Алмати
Сліди крові та гумова куля на асфальті на площі Республіки в Алмати&nbsp;
14 Сліди крові та гумова куля на асфальті на площі Республіки в Алмати 
Протестувальники на вантажівці в Алмати
15 Протестувальники на вантажівці в Алмати

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