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У Казахстані не працюють кілька міжнародних аеропортів

Спецпідрозділ поліції на вході в аеропорт Алмати, 5 січня 2022 року

Аеропорти Алмати, Актау та Актобе закриті у Казахстані, повідомив 6 січня державний телеканал «Хабар 24».

«Аеропорт Алмати тимчасово зупинив свою діяльність, повідомляє прес-служба повітряної гавані. Також на якийсь час закриті аеропорти Актау та Актобе», – інформує телеканал.

За даними телеканалу, аеропорт у столиці, місті Нур-Султан, працює у штатному режимі.

5 січня протести проти влади охопили великі міста Казахстану. Увечері Токаєв в ефірі державного каналу назвав ситуацію результатом зовнішньої агресії та заявив, що звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу у подоланні «терористичної загрози». Організація, в якій провідну роль має Росія, відповіла згодою на цю пропозицію.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

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