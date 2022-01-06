«Кремлівський жандарм став демонстративно агресивним» – українські політики про події в Казахстані

Українські політики стежать за подіями в Казахстані і введенням до цієї країни російських військ під егідою ОДКБ. У Росії тим часом наполягають на визнанні Казахстаном анексії Криму та говорять про «можливе воззʼєднання Казахстану з Росією».

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, чинний депутат Верховної Ради Рефат Чубаров заявив, що він «на боці казахського народу, який повстав проти свавілля та жадібності власної влади». Політик нагадав, що «і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, і йолбаси (лідер) Нурсултан Назарбаєв так і не наважилися засудити РФ за військове вторгнення на територію України та окупацію Криму».

«Чим довше триватиме хаос і провокації, тим більше шансів у Кремля «оседлати» ситуацію та придушити Казахстан», – вважає Чубаров.

Колишній генеральний прокурор України і депутат Верховної Ради кількох скликань Юрій Луценко пише, що «без організованої політичної партії чи групи із лідерами та публічними цілями протести або захлинаються (як у Білорусі) або скочуються в мародерство (як у Казахстані)».

«Кремлівський жандарм став демонстративно агресивним. Відновлення імперії тепер відбувається не тільки підкупом еліт, але й літаками зі спецназом. Країна із розколотими елітами та непопулярною корумпованою владою стає легкою здобиччю Кремля», – написав Луценко.

Тим часом, головний редактор телеканалу RT (російського іномовлення) Маргарита Симоньян закликала «обовʼязково допомогти» чинній владі в Казахстані. «Але і деякі умови треба поставити», додає вона.

«1. Крим (тобто російську анексію півострова –­ ред.) визнати. 2. Кирилицю – повернути (Казахстан перебуває в процесі повернення своєї мови на латинський алфавіт – ред.). 3. Російська мова – друга держава, як у Киргизстані. 4. Залишити в спокої російські школи і не брехати Начальнику (Симоньян має на увазі російського президента Володимира Путіна – ред.), що і так добре», – написала медіачиновниця.

А член комітету Держдуми Росії з безпеки та протидії корупції Бійсултан Хамзаєв виступив за проведення референдуму про «воззʼєднання Казахстану з історичною Батьківщиною – Росією».

«Центральна Азія - це російська земля! У мережі йде обговорення можливого воззʼєднання Казахстану з Росією. Особисто моя позиція, як громадянина Російської Федерації, незалежно від політики та посад. Підтримую проведення референдуму в Казахстані про воззʼєднання Казахстану з історичною Батьківщиною – Росією», – написав обраний від Дагестану депутат у фейсбуці.

5 січня протести проти влади охопили великі міста Казахстану. Увечері того дня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі державного каналу назвав ситуацію результатом зовнішньої агресії та заявив, що звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу у подоланні «терористичної загрози». Згодом в організації, в якій домінує Росія, повідомили про згоду на введення військ. Перші російські підрозділи під егідою ОДКБ вже «розпочали виконання поставлених завдань» у Казахстані.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, висловлюючи свою позицію щодо анексії Криму, заявив, що Казахстан не підтримав ні Росію, ні Україну. Про це він сказав у розмові з американським режисером Олівером Стоуном для його фільму «Казах: Історія Золотої людини».

«Ми не визнали Крим російським, тому що тоді треба було б мені визнати Осетію, Абхазію, Косово. Косово також просить нас, щоб ми визнали. Але й українську сторону не підтримали», – цитує Назарбаєва Tengrinews.kz.

Він вважає, що поворотною точкою, яка призвела до анексії Криму Росією, став Євромайдан. Його Назарбаєв називає «переворотом».

У 2019 році в інтерв'ю Deutsche Welle президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав, що вважав за краще не називати анексією події, що відбулися в Криму в 2014 році.

Тоді Міністерство закордонних справ України заявило, що готує демарші Казахстану через заперечення його президентом анексії Криму Росією.