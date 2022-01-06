Українські правозахисники закликали уряд підтримати право народу Казахстану на «демократичні вибори»

Низка українських правозахисних організацій опублікувала звернення щодо ситуації в Казахстані, де тривають заворушення. Текст заяви, під якою стоять назви 18 організацій, оприлюднив, зокрема, Центр прав людини Zmina.

Згідно з нею, правозахисна спільнота «надзвичайно стурбована» ситуацією в Казахстані і закликає казахську владу до мирного врегулювання ситуації та забезпечити дотримання прав людини в цій країні.

Читайте також: Казахстан: влада та протестувальники повідомляють про загиблих учасників протистояння в Алмати

«За інформацією МОЗ країни, у результаті заворушень було госпіталізовано 400 людей, 62 особи перебувають у реанімації. Кілька десятків поліцейських і протестувальників загинули під час сутичок, за даними поліції. Точна кількість жертв і загиблих серед протестувальників наразі невідома. Є свідчення щодо непропорційного застосування сили з боку правоохоронців та серйозного перевищення службових обов’язків», – йдеться в зверненні.

Підписанти звернули увагу на те, що затриманим не надають доступ до адвокатів, кількох журналістів затримали під час висвітлення подій. Вони порівняли рішення про введення до Казахстану військ ОДКБ із придушенням Празької весни військами «Варшавського договору» 1968 року.

Читайте також: В Алмати тривають погроми, протестувальники залишаються на центральній площі – кореспондент

Організації закликали уряд України:

зробити заяву про підтримку врегулювання ситуації в Казахстані «із суворим дотриманням міжнародних стандартів прав людини та поваги до принципів демократії»

«підтримати народ Казахстану у прагненні реалізувати право на прозорі демократичні вибори та управління»

забезпечити безпеку і за потреби – безпечну евакуацію з Казахстану громадянам України, які зараз там перебувають

Речник Міністерства закордонних справ раніше повідомив, що відомство уважно відстежує розвиток подій у Казахстані, а посольство у Нур-Султані перейшло в цілодобовий режим роботи для допомоги українцям, які наразі в цій країні.