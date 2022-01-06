МЗС про події в Казахстані: ключовий пріоритет – безпека громадян України

Міністерство закордонних справ України уважно відстежує розвиток подій у Казахстані, повідомив Радіо Свобода речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. Зараз ключовий пріоритет – їхня безпека. Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: emb_kz@mfa.gov.ua. Ситуація ускладнюється запровадженням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси», – ідеться в коментарі.

У МЗС України відзначають, що увечері 5 січня група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати – Київ через призупинення роботи аеропорту. «Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами. За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва. Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану», – наголошують дипломати.

У МЗС України закликають співгромадян «уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу».

«Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще. Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації», – наголосив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози». Токаєв заявив, що події останніх днів у Казахстані є терористичною загрозою та підривом цілісності держави.

Згодом в організації, в якій вирішальним є вплив Росії, повідомили про згоду на введення військ. Перші російські підрозділи під егідою ОДКБ вже «розпочали виконання поставлених завдань» у Казахстані.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.