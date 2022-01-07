Президент Казахстану наказав без попередження стріляти в «злочинців і терористів»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.

Про це повідомляє Казахська редакція Радіо Свобода (Радіо Азаттик).

«Правоохоронним органам мною віддано наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. За кордоном висловлюються заклики до сторін провести переговори для мирного вирішення проблеми. Яка дурість! Які можуть бути переговори зі злочинцями, вбивцями?» –заявив Токаєв в ефірі державних телеканалів у п‘ятницю.

Казахстанський президент додав, що владі довелося мати справу із «озброєними і підготовленими бандитами й терористами». За його словами, роль підбурювачів зіграли «так звані вільні ЗМІ» й «закордонні діячі». При цьому Токаєв не уточнив, про кого саме йде мова.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести переросли в сутички між протестувальниками і поліцією в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

За останніми даними МВС Казахстану, затримано 3811 учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули. Окрім того, у сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень.