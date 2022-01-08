Казахстан: на вулицях Байконура зʼявилася російська бронетехніка

Вулиці казахстанського міста Байконур патрулює російська бронетехніка, повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на місцевий телеканал «Байконурінфо».

«Перед новорічними святами в місті було запроваджено сигнал «Гром», відповідно до якого правоохоронні органи комплексу «Байконур» працюють у посиленому режимі несення служби», – йдеться у сюжеті.

На відео зображена колона з кількох машин поліції, а також камуфльованого вантажного автомобіля «Урал» та броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2. Схожі бронемашини раніше використовувалися в Управлінні МВС Росії на комплексі «Байконур», що випливає з архівних фотографій на сайті адміністрації.

Канал також зазначає, що в місті зберігається спокійна ситуація. Раніше 7 січня влада Байконура заборонила пересуватися містом групами більше трьох осіб. Виняток було зроблено лише для родин. Не можна пересуватися містом у період з 23:00 до 6:00, винятки – виробничі потреби або необхідність відвідати аптеку. У той же проміжок часу не працюватимуть КПП. Магазини та громадське харчування можуть працювати до 22:00, алкоголь можна продавати тільки в кафе та ресторанах. На підприємствах зʼявляються народні дружини для патрулювання міста за заявками поліції.

Заборона на пересування вулицями великими групами пояснюється боротьбою із COVID-19, однак була встановлена після запровадження в місті підвищеного (синього) рівня терористичної небезпеки на тлі протестів, що тривають в інших містах країни, і оголошеної владою Казахстану антитерористичної операції.

У Казахстані з 2 січня тривають масові протести, які спалахнули у звʼязку з дворазовим підвищенням цін на скраплений газ. До 6 січня масові протести охопили майже всю країну. Зʼявилася інформація про загиблих та поранених. Вранці 6 січня у Казахстані знову відключили інтернет. У країні припинили роботу усі банки. З 5 січня на території всієї країни діє режим надзвичайного стану. У всіх регіонах Казахстану запроваджено максимальний рівень терористичної небезпеки. За таких умов силовики можуть проводити особистий огляд перехожих, безперешкодно проникати у будь-які приміщення, а також тимчасово обмежувати чи забороняти рух транспорту.