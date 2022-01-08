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Назарбаєв не виїжджав із Казахстану – речник

Нурсултан Назарбаєв під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, Санкт-Петербург, Росія, 28 грудня 2021 року

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не залишав країну, він перебуває у столиці та підтримує звʼязок із президентом Касим-Жомартом Токаєвим. Про це у твітері 8 січня оголосив речник Назарбаєва Айдос Укібай.

Назарбаєв, за словами його речника, закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану «для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни».

Казахстанське видання Orda.kz увечері 7 січня повідомило, що Назарбаєв та члени його родини залишили Казахстан на тлі масових протестів, що тривають у країні з початку січня. На тлі протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв усунув Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки країни, яку той обіймав останні роки. Назарбаєв від початку протестів не з'являвся на публіці і не виступав із заявами.

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