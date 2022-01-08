На тлі протестів у Казахстані затримано колишнього голову спецслужби, в країні оголошена жалоба за загиблими

Колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану (КНБ) Карім Масімов взятий під варту за підозрою у державній зраді, повідомляє Казахська редакція Радіо Свобода (Радіо Азаттик).

54-річний Масімов – один із найвпливовіших політиків часів президентства Нурсултана Назарбаєва. До призначення на посаду голови КНБ він у різні роки двічі був прем‘єр-міністром Казахстану та керівником Адміністрації президента, секретарем Ради безпеки, міністром економіки та міністром транспорту. Масімов був відсторонений з посади голови спецслужби 6 січня після того, як урядові сили втратили контроль над основними адміністративними будівлями Астани.

У суботу, 8 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив жалобу за загиблими під час протестів. За останніми даними МВС Казахстану, в результаті сутичок між протестувальниками і силовиками загинули 26 учасників протестних акцій і 18 правоохоронців. Агенція Інтерфакс повідомляє, що станом на суботу затримано 4404 людини. В Алмати продовжують лунати постріли.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести обернулися сутичками між мітингарями і протестувальниками в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.