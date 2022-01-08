Токаєв: Казахстан скликає саміт ОДКБ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував найближчим часом провести саміт Організації договору про колективну безпеку. Про це йшлося у телефонних розмовах Токаєва з президентом Росії Володимиром Путіним і спілкуванні Путіна з Олександром Лукашенком та премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Про обговорення за участю цих лідерів 8 січня інформують сайти президента Казахстану та Кремля.

«Касим-Жомарт Токаєв поінформував Володимира Путіна про те, що ситуація у країні стабілізується. Але осередки терористичних атак зберігаються. Тому боротьба з тероризмом буде продовжена з усією рішучістю. Глава нашої держави запропонував провести найближчим часом саміт ОДКБ у онлайн-форматі. Терміни зустрічі будуть узгоджені дипломатичними каналами», – ідеться в повідомленні сайту Токаєва.

«Нікол Пашинян повідомив, що вірменська сторона як чинний голова ОДКБ опікуватиметься організацією цього заходу», – інформує сайт президента Росії.

Організація договору про колективну безпеку є військово-політичним обʼєднанням, до якого входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Голос Росії в цій організації зазвичай є вирішальним.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести обернулися сутичками між демонстрантами та силовиками в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.

У суботу, 8 січня, президент Казахстану оголосив жалобу за загиблими під час протестів. За останніми даними МВС Казахстану, в результаті сутичок між протестувальниками і силовиками загинули 26 учасників протестних акцій і 18 правоохоронців. Агенція Інтерфакс повідомляє, що станом на суботу затримано 4404 людини. В Алмати продовжують лунати постріли.