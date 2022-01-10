МЗС України прокоментувало «розгортання на території Казахстану іноземних військових сил»

Міністерство закордонних справ України заявило 10 січня, що «уважно слідкує за розвитком ситуації в Республіці Казахстан» і засуджує «насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв».

Українське зовнішньополітичне відомство вказало, що «надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем звʼязку».

«Взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну», – наголошено в заяві.

Раніше МЗС України виступило з рекомендаціями для громадян України, які опинилися в Республіці Казахстан.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

5 січня Токаєв звернувся до Організації договору про колективну безпеку з проханням про розміщення військового контингенту. Це сталося після того, як урядові сили фактично втратили контроль над найбільшим містом Казахстану, колишньою столицею Алмати. У місті почалися грабежі та мародерства за участю озброєних людей. Цьому передували масові протести здебільшого із соціально-економічними вимогами. Як саме розпочалися заворушення, хто їх організував і ким були озброєні люди – достеменно невідомо. Влада Казахстану офіційно заявляла про деяких підготовлених ззовні терористів. При цьому було заарештовано колишнього керівника Комітету національної безпеки Каріма Масімова, знято з посад кілька осіб, близьких до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, а сам Назарбаєв – як стверджує його представник, добровільно – залишив посаду голови Ради безпеки, яку обійняв Токаєв.

За останніми даними МВС Казахстану, затримано майже 8 тисяч учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули. Окрім того, у сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень.