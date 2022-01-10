Число затриманих у звʼязку з протестами в Казахстані сягнуло майже 8 тисяч

У Казахстані з початку протестів затримано 7939 людей, повідомляють російські інформагенції з посиланням на МВС Казахстану.

«Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділів в Алмати на 2 ринках затримали 207 осіб. Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї», – йдеться у заяві відомства.

Крім того, Комітет нацбезпеки повідомив про «нейтралізацію двох екстремістських осередків, які брали участь у заворушеннях» із 4 до 8 січня 2022 року в Алмати.

У Казахстані 10 січня оголошено днем жалоби за загиблими під час протестів.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року.

Протести обернулися сутичками між демонстрантами та силовиками в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.