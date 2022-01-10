Лідери ОДКБ планують 10 січня відеоконференцію для обговорення кризи в Казахстані

Лідери очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) планують провести відеоконференцію 10 січня, щоб обговорити протести в Казахстані.

Речник Кремля 9 січня підтвердив участь президента Росії Володимира Путіна у розмові, повідомило державне інформаційне агентство ТАСС.

Казахстан був охоплений кількаденними протестами після того, як демонстрації проти зростання цін на паливо переросли в загальний антиурядовий протест.

Влада Казахстану звернулася за допомогою до ОДКБ, куди входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія.

Росія направила кілька тисяч військових до Казахстану під егідою ОДКБ, цей крок розкритикували США.