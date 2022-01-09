Влада Казахстану спростувала інформацію про 164 загиблих, заявивши про «технічну помилку»

Міністерство охорони здоров'я Казахстану 9 січня спростувало інформацію про 164 загиблих під час заворушень, повідомляє казахська служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик.

Раніше в неділю дані про 164 загиблих були опубліковані в телеграм-каналі Міністерства інформації та суспільного розвитку. Пізніше міністерство назвало публікацію «технічною помилкою». Телеканал «Хабар 24» опублікував спростування в рухомому рядку. Повідомлення про «164 загиблих» розмістили багато міжнародних інформагентств.

Таким чином офіційна кількість жертв, у тому числі серед цивільних осіб, залишається невідомою. Влада Казахстану не наводить даних про кількість жертв січневих подій.

Раніше повідомлялося про загибель 28 співробітників силових органів та 26 «озброєних людей». Дитячий омбудсмен Аружан Саїн повідомляла про загибель в Алмати двох дітей.

Влада Казахстану на тлі напруженої обстановки блокує інтернет, населення залишається в умовах інформаційного вакууму, повідомляють місцеві кореспонденти Радіо Свобода. Більшість сайтів недоступні, відкриваються лише сайти кількох контрольованих владою ЗМІ та сайт «Акорди».

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.

У країні з 6 січня триває «антитерористична операція».

В Алмати, де мирні акції протесту, що розпочалися 4 січня, незабаром почали супроводжуватися безчинствами, підпалами, грабежами та мародерством, низка осіб також озброєні та використовують вогнепальну зброю. При цьому влада вживає термін «злочинні групи» та «терористи» до всіх учасників протестів.

10 січня у Казахстані оголосили днем жалоби.