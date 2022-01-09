Внаслідок протестів у Казахстані загинули 164 людини – дані МОЗ

Внаслідок заворушень у Казахстані загинули 164 людини, повідомляє казахська служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик – із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я країни.

У повідомленні МОЗ вказані три регіони та найбільше місто країни. В Алмати, за даними міністерства, загинули 103 людини (зокрема двоє дітей), у Кизилординській області – 21 людина, у Жамбильській – 10, в Алматинській – вісім людей. На які міста та регіони припадають решта 22 загиблих – невідомо, ці дані не уточнюються.

Влада Казахстану вперше з 5 січня опублікувала кількісні відомості про загиблих. Раніше повідомлялося про загибель 28 співробітників силових органів та 26 «озброєних людей».

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У країні з 6 січня триває «антитерористична операція». Токаєв заявив, що структурам, що її здійснюють, надано «стріляти на поразку без попередження».

В Алмати, де мирні акції протесту, що розпочалися 4 січня, незабаром почали супроводжуватися безчинствами, підпалами, грабежами та мародерством, низка осіб також озброєні та використовують вогнепальну зброю. При цьому влада вживає термін «злочинні групи» та «терористи» до всіх учасників протестів.