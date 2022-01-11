Інцидент із казахстанським опозиціонером Тлеулієвим: «спроба викрадення і незаконної депортації» чи «законні дії СБУ»?

Днями двоє казахстанських опозиціонерів, які зараз проживають в Україні, заявили про напад з боку співробітників СБУ. Один із них, Заманбек Тлеулієв, опублікував відео інциденту, на якому він звинуватив силовиків у побитті. Його колега Єлдос Насіпбеков також заявив про тиск з боку українських спецслужб. Опозиціонери говорять, що СБУ діяла в інтересах влади Казахстану. У відповідь українські силовики заявили, що діяли в межах закону.

Заманбек Тлеулієв у 2019 році офіційно перетнув кордон України і тоді ж подав прохання про надання притулку. Йому відмовили – і він подав на апеляцію. Зараз має довідку на тимчасове перебування в Україні.

За його словами, він понад три роки координує «мирні акції спротиву режиму Назарбаєва» в Казахстані. Під час протестів, каже, підтримував зв'язок з регіонами та інформував жителів через телеграм.

Один із казахстанських опозиціонерів-емігрантів Мухтар Аблязов раніше для координації протестувальників публікував контакти Тлеулієва, називаючи його головою штабу руху «Демократичний вибір Казахстану».

Єлдос Насіпбеков представляє себе як координатор штабу «Демократичний вибір Казахстану». Активіст в Україні також з 2019 року.

Версія казахських опозиціонерів

6 січня Заманбек Тлеулієв записав відео, на якому видно вибиті зуби, і заявив, що співробітники СБУ напали на нього та погрожували депортацією через координацію мирних мітингів у Казахстані.

10 січня він детально розповів свою версію подій. Близько 19-ї години, коли Заманбек повертався додому, в під’їзді, каже, на нього «напали» невідомі.

За його словами, у темному місці на нього чекали троє людей у цивільному, які «подивились і відразу накинулись» на активіста:

«Я добіг до першого поверху, там хотів відштовхнути двері, а в цей момент мені не дали вийти, а сильно зачинили двері. Я вдарився обличчям і вибив зуби», – каже Тлеулієв.

І додав, що згодом «вони представились співробітниками СБУ, один з них показав посвідчення».

Заманбек твердить, що написав заяву до поліції та планує звернутись до Державного бюро розслідувань.

У поліції Київської області на запит Радіо Свобода підтвердили, що їхня група реагування виїжджала на «виклик щодо ймовірного конфлікту у (місті) Вишневому», але написання Тлеулієвим заяви заперечили і по детальні коментарі порадили звертатися до інших силових структур.

«Письмових заяв від можливого потерпілого поліція не отримувала. Справою займається СБУ та ДБР, тож щодо більш детальних коментарів просимо звертатись до них», – повідомила Радіо Свобода речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

У цей час до ще одного координатора руху «ДВК» Єлдоса Насіпбекова, розповідає він, прийшли троє співробітники СБУ.

Вони сказали, що якщо хочу жити у безпеці і не стати жертвою депортації, маю підписати розписку про припинення координування мирних мітингів

Єлдос каже, що до нього не застосовували силу, але чинили психологічний тиск, погрожували депортацією.

«Вони сказали, що якщо хочу жити у безпеці і не стати жертвою депортації, маю підписати розписку про припинення координування мирних мітингів і озвучити це все на відео», – додав активіст.

На запитання Радіо Свобода, чим спричинений, на його думку, цей інцидент, Заманбек Тлеулієв відповів: «Ми закликали людей боротись із режимом Назарбаєва, всі чотири роки ми організовували мітинги і координували їх. Ми змогли мирно «заповнити» урядові будівлі в 17 містах. Все було мирно, поки не спробували «заповнити» акімат (місцевий орган влади в Казахстані – ред.) в Алмати, і Назарбаєв віддав наказ стріляти на ураження».

Він додав, що люди діяли за їхніми інструкціями: мирні акції під акіматами, «нікого не віддавати», закликати правоохоронців перейти на бік народу, «заповнювати» акімати і перебирати на себе владу.

Ми збираємо інформацію про правоохоронців, які здійснюють злочини, переслідуючи активістів. Заманбек Тлеулієв теж брав у цьому участь, а в Казахстані про це дізналися

Ще однією причиною інтересу з боку спецслужб може бути той факт, що Тлеулієв і Насіпбеков збирали інформацію про правоохоронців, які переслідують активістів в Казахстані – так вважає Людмила Козловська, голова фонду «Відкритий діалог», яка також співпрацює з Мухтаром Аблязовим.

«Ми збираємо інформацію про тих правоохоронців, які здійснюють злочини, переслідуючи активістів. Ми їх ідентифікуємо, розпізнали вже 2500 таких співробітників. І Заманбек Тлеулієв теж брав у цьому участь, а в Казахстані тепер вже про це дізналися», – каже Людмила Козловська.

Жанара Ахметова, опозиційна журналістка з Казахстану, яка проживає в Україні, вважає, що наразі вони перебувають у небезпеці. Коли напали на Заманбека та Єлдоса, за журналісткою стежили біля її під’їзду, розповідає вона.

Я побоююсь втручання СБУ в своє життя

«За п’ять років ми неодноразово піддавались нападам. Тут погрози на адресу казахстанських опозиціонерів звучать постійно. Я, наприклад, побоююсь втручання СБУ в своє життя, – каже Жанара Ахметова у коментарі Радіо Свобода. – У СБУ мотив дуже простий – їх про це просить казахстанська влада, тому що сама СБУ не може побігти шукати казахів».

Вона додала, що такі перевірки можуть відбуватись тільки за умови, що до них звернулись з проханням «вчинити тиск».

Що кажуть у СБУ?

7 січня у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що її співробітники з огляду на ситуацію в Казахстані проводять «перевірки та спілкування з окремими громадянами Казахстану». Тобто, кажуть, звичайна робота в межах закону.

У СБУ стверджують, що співробітники поводилися ввічливо та коректно і нікого не затримували.

Водночас у відомства є питання щодо законності перебування деяких казахстанців у країні.

«Однак, оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали, які будуть передані в Державну міграційну службу», – додають в СБУ.

Радіо Свобода надіслало запити задля отримання більше інформації до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Що кажуть правозахисники?

Адвокат Дмитро Моргун вважає, що СБУ перевищила свої повноваження у цій ситуації. Він подав заяви для відкриття провадження. Він також додав, що «рішення про депортацію має ухвалювати Державна міграційна служба, а не СБУ.

Голова Міграційної служби України Наталія Науменко у своїх виступах запевняє, що Україна надає захист і притулок тим, хто цього потребує.

Правозахисники ж бачать інше: в Україні система надання притулку неефективна і навіть, навпаки, ніби «заточена» на те, щоб не надавати притулку.

Як повідомив Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, за останні роки СБУ продемонструвала певний прогрес, але спроби незаконної депортації опозиційних до авторитарних режимів людей не можуть не викликати тривоги.

«Ми бачимо, що були озвучені погрози людині, зокрема «погрози депортацією», а також неправомірне застосування сили. Окрім того, навіть якщо просто проаналізувати поведінку і риторику співробітників СБУ, то це не поведінка офіцерів, а «поведінка гопників», – каже Павліченко.

Максим Буткевич, координатор проєкту «Без кордонів», каже: біженці від авторитарних режимів регулярно видворяються із країни. За останні 5 років таких кричущих випадків уже понад 12, нарахував він:

«Робить це переважно СБУ. Наша держава небезпечна для біженців. І для активістів з Казахстану, які можуть шукати притулку та які майже не мають вибору країни, це може стати важливим фактором».

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Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

За останніми даними МВС Казахстану, затримано майже 8 тисяч учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули. Окрім того, у сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень.