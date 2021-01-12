У Freedom Housе розкритикували Україну за депортацію двох вчителів. У Туреччині їх уже допитали

Міжнародна правозахисна організація Freedom House поінформована про депортацію Самета Гюра і Саліха Фідана, та обурена тим фактом, що Україна видала чоловіків Туреччині, заявили правозахисники у відповідь на запит Радіо Свобода.

Турецькі медіа повідомляють, що Гюра і Фідана затримали після повернення на батьківщину, допитали та наразі тримають під арештом.

У Туреччині на Самета Гюра і Саліха Фідана, ймовірно, очікує жорстоке поводження, заявив директор офісу Freedom House в Україні Метью Шааф у відповідь на запит Радіо Свобода.

Він підкреслив, що Україна має правові зобов’язання не видавати людей до тих країн, де вони можуть зіткнутися з тортурами чи порушенням своїх прав.

«Можна із впевненістю припустити, що у Туреччині Гюр та Фідан не отримають справедливого суду та захисту своїх прав. Депортувавши Гюра та Фідана, Україна посприяла сучасній кампанії транснаціональних репресій проти тих, кого сприймають як політичних опонентів турецької влади», – підкреслив Шааф.

Правозахисна організація Freedom House в Україні також зазначає, що цей випадок ставить питання про щирість зобов’язань української влади щодо захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях, включно з обіцянкою президента Володимира Зеленського захищати людей, що рятуються від політичних переслідувань.

«За останні роки Україна депортувала щонайменше п’ятьох людей до Туреччини та ще багатьох – до інших авторитарних держав, часто за підозрілих обставин чи без надання належного правового захисту у судових процесах. Таємні депортації під покровом темряви зраджують обіцянку України бути оплотом демократії та прав людини в регіоні, порушують права тих, хто рятується від репресій, і не відповідають міжнародним зобов'язанням України в галузі прав людини», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Правозахисники наголосили, що замість «безперешкодних депортацій на підставі непереконливих і політично мотивованих звинувачень від репресивних урядів», Україні слід захищати тих, хто шукає захисту від репресій, надаючи їм ефективні можливості для подання відповідних заяв і отримання притулку, і відхиляючи запити про депортацію від авторитарних держав, де тортури та інші порушення прав людини є звичайним явищем.

Колишня депутатка Європарламенту Ребекка Гармс у твітері заявила: «Україна не повинна екстрадувати людей – таких як ці вчителі – в країни, де їх чекає політичне переслідування. Натомість Україна повинна гарантувати верховенство права та права людини».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Україна екстрадувала двох турецьких вчителів – Самета Гюра і Саліха Фідана. Вже перебуваючи в «Борисполі», вони намагалися зв’язатися із правозахисними організаціями, повідомляючи, що святкували Новий рік на центральній площі прикордонного українського містечка Рава-Руська, після чого їх затримали українські силовики та доправили в Київ для видворення.

Державна прикордонна служба України повідомила Радіо Свобода, що двох затриманих громадян Туреччини відправили через аеропорт «Бориспіль» до країни походження через порушення українського законодавства. За словами речника відомства, вони в новорічну ніч у складі групи іноземців (загалом тоді було затримано на кордоні з Польщею чотирьох громадян Туреччини) здійснили спробу незаконно перетнути українсько-польський кордон. Це є порушенням статті 204-1 Адміністративного кодексу, додали у ДПСУ.

Проте за версією чоловіків, їхнє повернення на батьківщину ініціювало турецьке консульство, адже вони є прихильниками забороненого в Туреччині опозиційного руху Ґюлена. Вчителі-ґюленісти переконані, що вдома їм загрожує ув’язнення або навіть смерть.

6 січня на сайті МВС Туреччини з'явилась інформація, що Самета Гюра та Саліха Фідана повернули до Туреччини саме після переговорів з українською владою. Повідомляється також, що згідно з рішенням Першого суду з особливо тяжких справ міста Анкари, обидва симпатики руху Ґюлена, що вважається в Туреччині терористичною організацією, були оголошені у міжнародний розшук. Після повернення в Туреччину їх затримали правоохоронці.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та його оточення звинувачують у невдалому військовому перевороті саме 75-річного мусульманського клірика Фетхуллаха Ґюлена. Він – проповідник помірного ісламу і голова релігійного руху «Хізмет». На думку Ердогана, цей у минулому найближчий соратник, а тепер один із найзатятіших противників чинного президента, прагне перехопити владу. У Туреччині переслідують і прихильників руху Ґюлена, і так звані школи Ґюлена.

Сам Ґюлен, який багато років живе у вигнанні у США, відкидав звинувачення.