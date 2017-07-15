У Туреччині відзначатимуть річницю невдалої спроби перевороту

У Туреччині відзначають першу річницю невдалої спроби перевороту проти президента Реджепа Тайіпа Ердогана, заплановані події в Стамбулі та Анкарі.

Очікується, що в цих двох містах пройдуть марші, заплановані виступи в парламенті, а на Стамбульському мосту Тейїп Ердоган представить меморіал «Мучеників» у пам'ять загиблих під час перевороту.

З моменту державного перевороту уряд заарештував близько 50 тисяч людей і звільнив понад 100 тисяч людей.

Турецька влада звинувачує американського проповідника Фетхуллаха Ґюлена у спробі перевороту.

Гюлен 14 липня знову заперечив будь-яку причетність до того, що він назвав «мерзенним путчем», і закликав Анкару припинити «полювання на відьом» щодо його послідовників.