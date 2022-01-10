«Справою займаються СБУ та ДБР» – поліція про імовірне побиття опозиціонера з Казахстану

У поліції Київської області на запит Радіо Свобода підтвердили, що їхня група реагування виїздила на «виклик щодо ймовірного конфлікту у (місті) Вишневому», але по детальні коментарі порадили звертатися до інших силових структур.

«6 січня наряд ГРПП (групи реагування патрульної поліції – ред.) дійсно виїздив на виклик щодо ймовірного конфлікту, який трапився у Вишневому. І цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Втім письмових заяв від можливого потерпілого поліція не отримувала. Справою займається СБУ та ДБР, тож щодо більш детальних коментарів просимо звертатись до них», – повідомила Радіо Свобода речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Наприкінці минулого тижня прибічники казахстанського опозиціонера Мухтара Аблязова в Києві заявили, що зазнали погроз із боку людей, які представилися співробітниками Служби безпеки України. Зокрема, один із опозиціонерів, Заманбек Тлеулієв, заявив, що був жорстоко побитий.

У Службі безпеки України підтвердили журналістам, що її співробітники з огляду на ситуацію в Казахстані проводять «спілкування з окремими громадянами Казахстану», серед яких був і Тлеулієв. При цьому в СБУ стверджують, що співробітники служби поводилися ввічливо та коректно і нікого не затримували. У відомства також є питання щодо законності перебування деяких казахстанців у країні.

Мухтар Аблязов, який живе у Франції і підтримує нинішні протести в Казахстані, раніше публікував контакти Тлеулієва як голови штабу руху «Демократичний вибір Казахстану». Немає жодних підтверджень того, що цей штаб має стосунок до організації протестів у центральноазійській країні.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

За останніми даними МВС Казахстану, затримано майже 8 тисяч учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули. Окрім того, у сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень.