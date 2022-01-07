Правозахисники заявили про побиття співробітниками СБУ казахського опозиціонера – у відомстві це заперечують

Прибічники казахського опозиціонера Мухтара Аблязова в Києві заявили, що зазнали погроз із боку людей, які представилися співробітниками Служби безпеки України. Зокрема, один із опозиціонерів, Заманбек Тлеулієв, заявив, що був жорстоко побитий.

Відео, на якому Тлеулієв розповідає про напад, оприлюднила напередодні у фейсбуці напередодні українська правозахисниця Людмила Козловська.

За словами опозиціонера, йому та його прибічникам погрожували депортацією до Казахстану, вимагаючи припинити політичну діяльність із території України. Він стверджує, що сподівається отримати в Україні притулок, а на батьківщині йому загрожують тортури.

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У Службі безпеки України підтвердили журналістам, що її співробітники з огляду на ситуацію в Казахстані проводять «спілкування з окремими громадянами Казахстану», серед яких був і Тлеулієв. При цьому в СБУ стверджують, що співробітники служби поводилися ввічливо та коректно і нікого не затримували. У відомства також є питання щодо законності перебування деяких казахстанців у країні.

Мухтар Аблязов, який живе у Франції і підтримує нинішні протести в Казахстані, раніше публікував контакти Тлеулієва як голови штабу руху «Демократичний вибір Казахстану». Немає жодних підтверджень того, що цей штаб має стосунок до організації протестів у центральноазійській країні.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

За останніми даними МВС Казахстану, затримано 3811 учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули. Окрім того, у сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень.