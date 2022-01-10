Влада Казахстану звільнила затриманого як «погромника» киргизького джазового піаніста

Затриманого у Казахстані джазового піаніста з Киргизстану Вікрама Рузахунова звільнили. Інформацію, яку раніше з посиланням на власні джерела повідомили кілька засобів інформації, підтвердили у Державному комітеті національної безпеки Киргизстану.

Посол Киргизстану в Казахстані Дастан Дюшекєєв спершу спростував інформацію, що Рузахунова відпустили. Пізніше він розповів киргизькій службі Радіо Свобода, що Рузахунов прямує до столиці Киргизстану, Бішкека.

За його словами, представники генконсульства у місті Алмати зустрілися із затриманим, щоб надати йому юридичну допомогу. Місце перебування музиканта, як повідомив посол, дипломатам вдалося зʼясувати лише вранці 10 січня.

Ролик про затриманого в Алмати «погромника» було опубліковано в казахстанських державних медіа та підхоплено російськими державними агенціями. На відео чоловік зі слідами побиття на обличчі розповідає, що він нібито залишився без роботи в Киргизстані та погодився взяти участь у протестах у Казахстані за 90 тисяч тенге (близько 200 доларів або майже 5700 гривень).

Попри те, що імʼя затриманого не вказувалося, киргизстанці упізнали в ньому джазового музиканта та піаніста Вікрама Рузахунова. МВС Киргизстану пізніше вказало, що він часто гастролював в Алмати, а напередодні Нового року його запросили туди для проведення концертних програм. «Квиток до Алмати придбано 16 грудня 2021 року, 2 січня о 20:00 він відлетів до міста Алмати», - зазначили у відомстві.

9 січня біля посольства Казахстану у Бішкеку розпочався мітинг на захист Рузахунова. Близько 20 його колег та прихильників зажадали розібратися у ситуації. МЗС Киргизстану надіслало Казахстану ноту протесту. У пресслужбі президента Киргизстану висловили стурбованість.

Міністерство юстиції Киргизстану 10 січня виступило з вимогою порушити справу про застосування тортур до музиканта.