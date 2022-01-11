«Грубе зловживання»: слідами «блакитних шоломів» ООН під час спецоперації в Казахстані

Фотографії солдатів в Алмати (Казахстан) у шоломах миротворців ООН викликали у цієї міжнародної організації подив та запитання. На знімках, опублікованих Associated Press 8 січня, можна помітити кілька солдатів в Алмати у шоломах дуже впізнаваного кольору та з написом «ООН». Знімки, зроблені фотографом Володимиром Третьяковим та опубліковані незалежним журналістом Джейком Ханраханом, додали плутанини щодо того, що саме відбувається у Казахстані. Відтоді, як минулого тижня в країні спалахнули протести, спричинені підвищенням цін на газ, відключення там інтернету, невідомі бойовики, оскарження офіційних заяв та зимовий туман зробили події в Казахстані дуже туманними в усіх планах.

Представник миротворчої місії ООН 10 січня підтвердив Радіо Азаттик (Казахська служба Радіо Свобода – ред.) електронною поштою, що озброєні люди, помічені на зображеннях, якими поділилося AP, не були частиною миротворчої місії ООН, заявивши: «Ми передали нашу стурбованість із цього питання постійному представництву Казахстану». Прессекретар ООН заявив, що «країни, які надають війська та поліцію Організації Об'єднаних Націй, повинні використовувати знаки відмінності ООН лише тоді, коли вони виконують мандатні завдання як миротворці ООН у контексті їх розгортання в рамках операції Організації Об'єднаних Націй з підтримання миру у відповідності до мандату Ради безпеки ООН». У казахстанських збройних силах є підрозділ англомовних миротворців, що підтримується ООН, відомий як КАЗБАТ, якому дозволено носити блакитні шоломи ООН, але тільки під час параду або під час миротворчої місії ООН.

Представник Міністерства оборони Казахстану в Алмати 10 січня відповів на телефонний запит. Він ідентифікував солдатів у блакитних шоломах як частину батальйону КАЗБАТ, пов'язаного з ООН, і визнав, що вони не були частиною якоїсь місії ООН, а виконували місію з охорони стратегічних об'єктів, аеропортів та урядових будівель в Казахстані. Потім співрозмовник повідомив: «Можливо, ви бачили в інтернеті, що КАЗБАТ був у Лівії. Це наш миротворчий корпус» і додав: «Ви також можете знайти інформацію про індійські миротворчі сили. Половина [членів підрозділу] КАЗБАТ зараз перебуває у Лівії з [індійськими силами], інша половина тут [у Казахстані]». Казахстанські сили долучилися до індійського батальйону для місії в Лівані у 2018 році, і миротворчі сили двох країн тісно пов'язані між собою.

Ерік Девід, експерт із міжнародного гуманітарного права та операцій з підтримки миру у Вільному університеті Брюсселю, каже, що знімки в Алмати, мабуть, відображають «грубе зловживання з боку військ, які носять ці шоломи». Девід сказав Радіо Азаттик (Казахська служба Радіо Свобода – ред.), що якщо за використанням «блакитних шоломів» стоять казахстанські офіційні особи, «це передбачає міжнародну відповідальність Казахстану за протиправні дії на міжнародному рівні». Будь-яке несанкціоноване використання форми Організації Об'єднаних Націй, що спричинило смерть або серйозні поранення, є воєнним злочином у міжнародних конфліктах. Девід також каже, що, незважаючи на присутність у країні іноземних військ, нинішнє насильство в Казахстані майже напевно класифікує Міжнародний комітет Червоного Хреста як внутрішній, а не міжнародний конфлікт. Тому, каже дослідник, використання «блакитних шоломів» у Казахстані «незаконне, але не є воєнним злочином». Експерт у галузі міжнародного права каже, що не має «найменшого уявлення», чому шоломи могли бути використані в Алмати, але, можливо, масовий заклик військових призвів до нестачі обладнання або це могло бути навмисною спробою «створити враження, що війська ООН підтримують уряд Казахстану».

Плутанину навколо «блакитних шоломів» в Алмати ще більше посилили фото та відео, які з'явилися 9 січня в білоруських державних ЗМІ. На них видно, як білоруські військовослужбовці носять на рукавах знаки, які, як дехто стверджує, є модифікованими відзнаками Організації Об'єднаних Націй. Білорусь та інші країни очолюваного Росією військового альянсу ОДКБ направили свої контингенти до Казахстану після того, як президент тієї країни Касим-Жомарт Токаєв звернувся до блоку за допомогою у придушенні заворушень у його країні.

Насправді цей знак належить білоруській «Миротворчій роті» і містить англійський еквівалент фрази «Миротворча рота» (розташований внизу під емблемою). Дизайн емблеми білоруської «Миротворчої роти» майже ідентичний дизайнові емблеми Організації Об'єднаних Націй, на якому зображена північна півкуля в оточенні вінків, що символізує мир. До білоруських знаків відмінності додані схрещені мечі за півсферою. Білоруський миротворчий підрозділ також служив у Лівані. На момент написання статті представник миротворчої місії ООН не дав Радіо Азаттик (Казахська служба Радіо Свобода – ред.) відповіді на запитання про те, які правила застосовуються щодо використання знаків відмінності Організації Об'єднаних Націй на військовій формі.