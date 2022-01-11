МЗС: близько 150 громадян України звернулися до посольства в Казахстані по допомогу в поверненні на батьківщину

Близько 150 громадян звернулися до українського посольства з проханням про допомогу в поверненні на батьківщину під час протестів і заворушень у Казахстані.

«Водночас, у зв’язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану. Міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном повністю відновлене за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни. Відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами. Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва. Дипломати також домовилися із авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси із Алмати на нові рейси із Нур-Султана», – ідеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

Українські дипломати окремо вказують, що українців немає серед постраждалих або затриманих під час останніх подій в Казахстані. «Посольство України підтримує регулярний звʼязок із громадянами, буде продовжувати надавати їм консульську допомогу та інформувати про можливі шляхи виїзду з країни», – відзначають у МЗС України.

Масові протести розпочалися 2 січня у місті Жанаозені на заході Казахстану після дворазового підвищення ціни на скраплений газ. За кілька днів протести стали політичними, нові вимоги їхніх учасників – відхід від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, відставка президента країни Касим-Жомарта Токаєва і політичні реформи, що включають проведення нових демократичних виборів. У кількох містах протестувальники захопили адміністративні будинки.

Влада запровадила на території країни режим надзвичайного стану. Уряд пішов у відставку.

7 січня до Казахстану направили військових п’яти країн ОДКБ, основу контингенту складають російські солдати.

Поки що влада не надала надійних доказів на підтримку тверджень про те, що за безпрецедентними протестами в авторитарній країні стояли «терористи», у тому числі «іноземні бойовики», і не надала деталей щодо ймовірної спроби державного перевороту.