В Узбекистані журналістам та блогерам заборонили висвітлювати події у Казахстані

Блогери та журналісти з Узбекистану, які висвітлюють масові протести та заворушення у сусідньому Казахстані, повідомили, що їх викликають до правоохоронних органів та спецслужб і просять менше писати на цю тему та не закликати до мітингів. Про це повідомляє узбецька служба Радіо Свобода, Радіо Озодлік.

Один із блогерів, який говорив із журналістом узбецької служби РС на умовах анонімності, сказав, що заборону на висвітлення подій наклала Служба державної безпеки. Інший блогер – що співробітники спецслужби та дільничний вимагали письмового пояснення через пости про події в Казахстані. Ще одного зобовʼязали дати розписку, в якій він пообіцяв не висвітлювати те, що відбувається.

Центральні засоби інформації Узбекистану інформацію про протести в сусідній країні дають дозовано, зазначає узбецька служба РС. Як повідомив редакції один із місцевих журналістів, про Казахстан дозволено писати лише «придворним» блогерам та тим, хто отримав спеціальний дозвіл. У МВС публікацію радіостанції не коментували.

У 2021 році Узбекистан опустився в рейтингу свободи преси, який щорічно складає міжнародна організація «Репортери без кордонів», зі 157 місця на 180.