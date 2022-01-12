Що казахстанська криза означає для Китаю?

У той час як безпрецедентна хвиля протестів охопила Казахстан і переросла в насильницькі заворушення, Китай залишався в значній мірі мовчазним щодо кризи, що розгортається в центральноазійській країні, з якою він має спільну межу в 1782 кілометри, заявляючи, що це внутрішня справа, яка, як він сподівається, незабаром стабілізується.

Лише після того, як 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із зухвалою, грізною промовою, в якій він звинуватив у насильстві ймовірних «терористів», підготовлених за кордоном, і сказав, що сили безпеки отримали наказ придушити протести, Пекін, нарешті, зважився, а керівник Китаю Сі Цзіньпін запропонував свою підтримку зусиллям Токаєва, щоб придушити те, що Пекін вважав «кольоровою революцією» в Казахстані.

«У ключовий момент ви вжили рішучих, дієвих заходів, швидко відновивши спокій, – сказав Сі Токаєву, згідно з даними про їхню розмову, опублікованими китайськими державними ЗМІ. – Китай виступає проти будь-яких іноземних сил, які планують «кольорову революцію» в Казахстані».

Незважаючи на те, що Китай надає підтримку Токаєву, який перебуває в боротьбі, аналітики кажуть, що реакція Пекіну на кризу, що швидко змінюється в його багатому на нафту сусіді, вказує на його зважений підхід до регіону в цілому, де Китай суворо домагався своїх економічних цілей і часто виявляється, що орієнтується на інтереси ще одного з впливових сусідів Центральної Азії: Росії.

Перед обличчям заворушень, які набули масштабів, від народних протестів, спричинених цінами на паливо та політичним обуренням, що довго тліло, до насильницьких заворушень і міжусобиць у казахстанській політичній еліті, а також втручання російських військ, Пекін рухався обережно і пішов підтримкою, але дещо віддаленою лінією за Токаєвим і Кремлем.

«Китай розуміє, що він не має повноважень впливати на ситуацію так само, як Росія, і він також не хоче занадто вплутуватися, – сказав Радіо Свобода Темур Умаров, експерт з Китаю в Центральній Азії з Московського центру Карнегі. – Пекін має прагматичний підхід до цієї кризи, і для них найважливіше, чого вони хочуть, – це побачити, щоб Казахстан знову став стабільним».

Криза по сусідству

У Центральній Азії – і в Казахстані зокрема, – впродовж останніх років спостерігається розширення китайського впливу, Пекін розвиває глибокі економічні зв'язки зі своїми сусідами.

У Казахстан Китай інвестував десятки мільярдів доларів, насамперед у свій прибутковий енергетичний сектор, і використав цю країну як стартовий майданчик для ініціативи «Один пояс, один шлях», визначного інфраструктурного та зовнішньополітичного проєкту Сi.

Але, незважаючи на свої стратегічні інтереси та зростаючий вплив у країні, Пекін здебільшого спостерігав за подіями на відстані, наприклад, прибуття – на прохання Токаєва – російських військ до Казахстану під виглядом Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У той час як російські війська в Казахстані зосереджені на забезпеченні безпеки аеропортів та інших стратегічних об’єктів замість придушення протестів, втручання Москви для підтримки Токаєва розглядається як частина довгострокової гри президента Росії Володимира Путіна, спрямованої на зміцнення ще більшої лояльності до Кремля та посилення впливу Росії в регіоні, потенційно за рахунок Китаю.

Пекін і Москва мають дедалі тепліші відносини, але Центральна Азія, де китайські інвестиції та інтереси безпеки почали руйнувати російський вплив, розглядається як потенційна зона конкуренції між двома країнами.

Умаров каже, що, хоча швидке втручання російських військ у Казахстан, можливо, застало Китай зненацька, кроки Москви не є неприйнятними для Пекіну.

«Ця ідея суперництва між Росією і Китаєм в Центральній Азії зараз переоцінена, – сказав Умаров. – Якщо місія ОДКБ може бути успішною і підтримувати казахстанські сили, то у Китаю з цим нема проблем».

Частково це визнання може полягати в тому, що прибуття російських військ офіційно відбулося через ОДКБ на прохання казахстанської влади, а не в односторонньому порядку з боку Кремля.

У Казахстані проживає велика кількість етнічних росіян, зосереджених уздовж його північного кордону з Росією, і прибуття російських військ у країну змусило кількох спостерігачів провести паралелі з минулими військовими інтервенціями Москви, такими, як її анексія Криму в 2014 році. Хоча багато чого ще не видно, ОДКБ заявила, що її місія має обмежені часові рамки, і поки що російські сили, здавалося б, відігравали мінімальну роль.

«Якщо б Москва втрутилася під приводом захисту етнічних росіян, це пролунало б у Пекіні, – сказав Радіо Свобода Рафаелло Пантуччі, старший науковий співробітник лондонського Королівського інституту об’єднаних служб. – Але виправданням місії є те, що Токаєв звернувся до Путіна за допомогою. Китай може жити з цим, якщо врешті-решт він забезпечує стабільність».

Погляд з Пекіну

Реакція всередині Китаю на події в Казахстані була тихою, але повільно об’єднувалася навколо підтримки казахстанського режиму перед обличчям нібито неназваних іноземних загроз.

Перший коментар щодо заворушень надав 6 січня речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, що події в Казахстані є внутрішньою справою і що Пекін сподівається на відновлення порядку.

Перше висвітлення в жорстко контрольованих державних ЗМІ Китаю було виміряне та зосереджене на статусі китайських інвестицій у Казахстані, насамперед в енергетичному секторі.

Але ситуація змінилася після переговорів Сі з Токаєвим 7 січня.

Відтоді висвітлення перемістилося на пропозиції Китаю щодо економічної допомоги казахстанському уряду та загрози тероризму в країні, проти яких Шанхайська організація співробітництва, регіональний безпековий блок на чолі з Китаєм, заявила, що готова допомогти Казахстану протистояти.

Немає жодних вказівок на те, що криза в Казахстані має якесь зовнішнє походження, але ці заяви підтримали кілька китайських коментаторів.

Чжу Юнбяо, професор Дослідницького центру ініціативи «Один пояс, один шлях» університету Ланьчжоу, сказав державній Global Times, що ШОС може допомогти Казахстану впоратися з іноземними загрозами. Тоді як Пан Гуан, директор Центру досліджень Шанхайської організації співробітництва в Шанхайській академії соціальних наук попередив про ризики тероризму китайський новинний сайт Guancha.cn.

«Чи заохочують казахстанські заворушення такі терористичні організації, як Ісламський рух Східного Туркестану? Ситуація справді непередбачувана», – сказав Пан, маючи на увазі уйгурське екстремістське угруповання, яке Пекін звинувачує в нападах у своїй західній провінції Сіньцзян.

Стабільність зараз, а потім що?

Оскільки протести в Казахстані переросли в насильницькі, дехто заявив, що вони були викрадені організованими групами, Токаєв звинуватив у кризі іноземні елементи і назвав демонстрантів «групою міжнародних терористів». Відтоді ця риторика була прийнята Росією, а пізніше Пекіном.

«Спочатку Китай був доволі мовчазним щодо того, що відбувається, – сказав Пантуччі. – Лише після того, як цей наратив про іноземне втручання був публічно вказаний Токаєвим, а потім і Росією, Пекін також почав брати участь у цьому».

Подібний рівень побоювання був поширений на те, що, здається, розгорілося в казахській владі за контроль між Токаєвим і силами, лояльними до Нурсултана Назарбаєва, колишнього багаторічного президента країни, який досі зберігає велику владу.

У спробі консолідувати владу Токаєв з тих пір усунув Назарбаєва з посади голови впливової Ради безпеки і виступив проти інших осіб, лояльних до Назарбаєва. 8 січня речник Назарбаєва заявив, що колишній президент добровільно поступився місцем у раді Токаєву.

8 січня за підозрою у державній зраді затримали колишнього керівника Комітету національної безпеки Казахстану Каріма Масімова. Також було затримано кількох інших посадових осіб, йдеться у повідомленні спецслужби.

За словами Умарова з Московського центру Карнегі, Пекін «не має бажання брати участь у бійці еліти» в Казахстані, і лише прояснив свої позиції після того, як Кремль підтримав Токаєва, а президент дав сигнал, що має намір залишитися при владі.

«Китай зміг почекати і побачити, – сказав Умаров. – Пекін знає, що той, хто буде при владі, повинен буде працювати з Китаєм, тому що він занадто потужний економічно, щоб його ігнорувати».