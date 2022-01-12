Казахстан: в Алмати за добу затримані 1700 учасників протестів

У найбільшому місті Алмати за добу затримані майже 1700 осіб – учасників протестів. Вилучено 36 одиниць вогнепальної зброї та майже півтори тисячі боєприпасів, повідомила комендатура міста.

У місті після масових акцій досі закрито аеропорт. Інформація про те, що регулярні рейси з Алмати відновляться 14 січня, поки що не підтвердилася. У вівторок, 13 січня, було відновлено міжнародне авіасполучення зі столицею Казахстану Нур-Султаном.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня через дворазове підвищення цін на скраплений газ, пізніше гасла мітингувальників стали політичними. Через три дні влада оголосила надзвичайний стан. Токаєв відправив уряд у відставку та змістив з посади голови Ради безпеки колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

7 січня до Казахстану було направлено військових пʼяти країн Організації договору про колективну безпеку, основу контингенту складають російські військові. За даними влади, ситуація в країні стабілізувалася. Виведення контингенту ОДКБ розпочнеться 13 січня та потребуватиме не більш як 10 днів.