Президент Казахстану Токаєв прибув до Алмати – вперше після протестів і заворушень

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прибув до колишньої столиці Алмати. Це його перший приїзд до найбільшого міста Казахстану після протестів і кривавих заворушень минулого тижня. Заворушення спонукали Токаєва запросити війська підконтрольної Росії Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) для стабілізації ситуації на тлі очевидного протистояння з прихильниками колишнього президента Нурсултана Назарбаєва серед високопосадовців.

Речник Токаєва Берік Уалі повідомив, що 12 січня Токаєв взяв участь у засіданні оперативної групи з надзвичайних ситуацій міста Алмати та зустрівся з родичами та колегами правоохоронців, загиблих під час заворушень. Точна кількість загиблих залишається неясною.

Заворушення розпочалися з мирних протестів жителів віддаленого західного регіону Мангистау через різке підвищення цін на зріджений газ. Мирні протести переросли в мітинги, на яких висувалися вже політичні вимоги, в тому числі і про усунення колишнього президента Назарбаєва від впливу на ухвалення усіх важливих рішень. Демонстранти скандували «Шал, кет!», що казахською означає «Старий, іди!»

Згодом на вулицях зʼявилися погромники, які грабували та спалювали громадські будівлі та магазини в Алмати та інших містах. 12 січня казахстанські засоби інформації повідомили, що після того, як насильство вдалося зупинити, було затримано ще 1700 осіб, і загальна кількість затриманих унаслідок протестів і заворушень сягнула майже 10 тисяч.