Казахстан: влада Алмати повідомила про затримання ще понад 2 тисяч учасників протестів

У Казахстані, в місті Алмати, тривають затримання учасників масових протестів, які спалахнули на початку січня. Як повідомили у комендатурі міста російській агенції «Інтерфакс», за минулу добу затримано ще 2 159 людей, серед затриманих – «учасники незаконних акцій, мародерств та інших злочинів».

Повідомляється, що у затриманих вилучили 67 одиниць вогнепальної зброї та 3 112 боєприпасів.

Хоча ситуація в місті стабілізувалася, в Алматі зберігається режим надзвичайного стану і діє комендантська година.

У міській поліції стверджують, що з початку масових протестів зникло семеро людей. За даними поліцейських, всього з 4 січня безвісти зниклими офіційно вважають 22 особи, з них знайшлися 15.

Влада Казахстану досі не озвучила точних даних про загиблих і зниклих безвісти під час січневих протестів.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня і тривали близько тижня. Приводом для них стало дворазове підвищення цін на пальне. Згодом протестувальники почали висувати політичні вимоги.

Серед них – зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Одним із гасел протестувальників стало «Шал, кет!», що перекладається як «Старий, йди!». Протестувальники мали на увазі Нурсултана Назарбаєва, який після звільнення з посади президента Казахстану залишив за собою значні повноваження. Після відставки з посади президента країни у 2019 році він очолював Раду безпеки Казахстану. 5 січня на тлі протестів він залишив цю посаду, Раду безпеки Казахстану очолив чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу Казахстану провести ефективне та неупереджене розслідування всіх повідомлень про порушення прав людини, включаючи «застосування смертельної сили з боку силовиків» під час протестів.