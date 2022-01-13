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Казахстан тиждень по тому: миротворці та руйнівні наслідки заворушень (фотогалерея)

Іноземні війська та наслідки пожеж – це Алмати через тиждень після масових заворушень, які охопили Казахстан, спричинених підвищенням цін на газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв залучив понад 2000 військовослужбовців Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на чолі з Росією, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в цій державі Центральної Азії на тлі масових демонстрацій.

Точна кількість людей, загиблих під час насильства, залишається невідомою.
Російські військові з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) повертаються додому з міжнародного аеропорту Алмати. Виведення очолюваної Росією миротворчої місії розпочалося 13 січня, через тиждень після масових протестів і насильства в Казахстані
1 Російські військові з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) повертаються додому з міжнародного аеропорту Алмати. Виведення очолюваної Росією миротворчої місії розпочалося 13 січня, через тиждень після масових протестів і насильства в Казахстані
Постраждала будівля та скульптура на центральній площі Алмати. 11 січня, 2022 року
2 Постраждала будівля та скульптура на центральній площі Алмати. 11 січня, 2022 року
Білоруські миротворці ОДКБ в Алмати під час офіційної церемонії виведення з Казахстану. 13 січня, 2022 року
3 Білоруські миротворці ОДКБ в Алмати під час офіційної церемонії виведення з Казахстану. 13 січня, 2022 року
Постраждалий в пожежі державний герб Казахстану на мерії Алмати. 11 січня, 2022 року
4 Постраждалий в пожежі державний герб Казахстану на мерії Алмати. 11 січня, 2022 року
Вірменські миротворці ОДКБ охороняють водокачку в Алмати. 12 січня, 2022 року
5 Вірменські миротворці ОДКБ охороняють водокачку в Алмати. 12 січня, 2022 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Кров у побитій кулями машині в Алмати. 10 січня, 2022 року
6 Кров у побитій кулями машині в Алмати. 10 січня, 2022 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Кров у побитій кулями машині в Алмати. 10 січня, 2022 року
Таджицькі миротворці ОДКБ на електростанції в невизначеному місці. 10 січня 2022 року
7 Таджицькі миротворці ОДКБ на електростанції в невизначеному місці. 10 січня 2022 року
Місцеві жителі дивляться на обгорілу будівлю мерії на центральній площі Алмати. 11 січня 2022 року
8 Місцеві жителі дивляться на обгорілу будівлю мерії на центральній площі Алмати. 11 січня 2022 року
Миротворець ОДКБ із Киргизстану стоїть на варті біля електростанції в Алмати. 11 січня 2022 року
9 Миротворець ОДКБ із Киргизстану стоїть на варті біля електростанції в Алмати. 11 січня 2022 року
Деталь пам&#39;ятника в Алмати із зображенням першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, вимазаного брудом під час нещодавніх протестів
10 Деталь пам'ятника в Алмати із зображенням першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, вимазаного брудом під час нещодавніх протестів
Жінка дивиться на російського миротворця ОДКБ в Алмати. 11 січня 2022 року
11 Жінка дивиться на російського миротворця ОДКБ в Алмати. 11 січня 2022 року
Магазин із електронікою, пограбований під час заворушень, фото зроблене 9 січня 2022 року
12 Магазин із електронікою, пограбований під час заворушень, фото зроблене 9 січня 2022 року
Вірменська військова техніка в Алмати. 12 січня 2022 року
13 Вірменська військова техніка в Алмати. 12 січня 2022 року
Люди переглядають свої телефони перед обгорілою мерією Алмати. 12 січня 2022 року
14 Люди переглядають свої телефони перед обгорілою мерією Алмати. 12 січня 2022 року
Казахстанські війська охороняють аеропорт Алмати. 11 січня 2022 року
15 Казахстанські війська охороняють аеропорт Алмати. 11 січня 2022 року
Пошкоджена штаб-квартира правлячої в Казахстані партії &laquo;Нур Отан&raquo; в Алмати. Фотографія була зроблена 8 січня, але опублікована Reuters 12 січня 2022 року
16 Пошкоджена штаб-квартира правлячої в Казахстані партії «Нур Отан» в Алмати. Фотографія була зроблена 8 січня, але опублікована Reuters 12 січня 2022 року
Таджицькі війська ОДКБ охороняють невизначену локацію в Алмати. 11 січня 2022 року
17 Таджицькі війська ОДКБ охороняють невизначену локацію в Алмати. 11 січня 2022 року
Пошкоджені банкомати в Алмати. 9 січня 2022 року
18 Пошкоджені банкомати в Алмати. 9 січня 2022 року
Вірменські миротворці ОДКБ біля пекарні в Алмати. 11 січня 2022 року
19 Вірменські миротворці ОДКБ біля пекарні в Алмати. 11 січня 2022 року
Пошкоджена поліцейська будка в Алмати. 8 січня 2022 року
20 Пошкоджена поліцейська будка в Алмати. 8 січня 2022 року

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