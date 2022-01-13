Казахстан тиждень по тому: миротворці та руйнівні наслідки заворушень (фотогалерея)

Іноземні війська та наслідки пожеж – це Алмати через тиждень після масових заворушень, які охопили Казахстан, спричинених підвищенням цін на газ.



Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв залучив понад 2000 військовослужбовців Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на чолі з Росією, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в цій державі Центральної Азії на тлі масових демонстрацій.



Точна кількість людей, загиблих під час насильства, залишається невідомою.