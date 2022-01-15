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Два зяті Назарбаєва залишили керівні посади у великих держкомпаніях Казахстану

Голова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов одружений на молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва

Голова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління «QazaqGaz» Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади, повідомляє казахська редакція Радіо Свобода.

Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки екс-президента – Даріги.

Їхні повноваження припинені достроково, причини звільнення не вказуються. ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня і тривали близько тижня. Приводом для них стало дворазове підвищення цін на пальне. Згодом протестувальники почали висувати політичні вимоги.

Серед них – зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. Одним із гасел протестувальників стало «Шал, кет!», що перекладається як «Старий, йди!». Протестувальники мали на увазі Нурсултана Назарбаєва, який після звільнення з посади президента Казахстану залишив за собою значні повноваження.

Після відставки з посади президента країни у 2019 році він очолював Раду безпеки Казахстану. 5 січня на тлі протестів він залишив цю посаду, Раду безпеки Казахстану очолив чинний президент Токаєв.

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