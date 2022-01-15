Два зяті Назарбаєва залишили керівні посади у великих держкомпаніях Казахстану

Голова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління «QazaqGaz» Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади, повідомляє казахська редакція Радіо Свобода.

Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки екс-президента – Даріги.

Їхні повноваження припинені достроково, причини звільнення не вказуються. ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня і тривали близько тижня. Приводом для них стало дворазове підвищення цін на пальне. Згодом протестувальники почали висувати політичні вимоги.

Серед них – зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. Одним із гасел протестувальників стало «Шал, кет!», що перекладається як «Старий, йди!». Протестувальники мали на увазі Нурсултана Назарбаєва, який після звільнення з посади президента Казахстану залишив за собою значні повноваження.

Після відставки з посади президента країни у 2019 році він очолював Раду безпеки Казахстану. 5 січня на тлі протестів він залишив цю посаду, Раду безпеки Казахстану очолив чинний президент Токаєв.