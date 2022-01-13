Кампанія проти Назарбаєва і наближених до нього почалася в Казахстані

У Казахстані осідає пил після бурхливого початку року, коли спочатку мирні протести були захоплені насильницькими групами, які залишили бійню в Алмати та інших частинах країни.

На тлі заворушень також стало очевидно, що в уряді триває боротьба за владу між нинішнім президентом Касимом-Жомартом Токаєвим і прихильниками його все ще могутнього попередника Нурсултана Назарбаєва.

Схоже, зараз потрясіння закінчується тим, що членів сім'ї першого президента Назарбаєва та його близьких соратників, здається, очікує похмуре майбутнє.

Якщо й були сумніви щодо того, хто вийшов переможцем, Токаєв зупинив їх 11 січня на сесії парламенту, коли наказав припинити будь-який державний бізнес із величезною компанією з переробки відходів, пов’язаною з молодшою донькою Назарбаєва Алією.

«У підприємців та суспільства загалом є багато питань щодо діяльності компанії, яка називається Operator ROP», – сказав Токаєв.

Operator ROP – монополіст з переробки відходів, заснований у 2015 році.

Міністр екології, геології та природних ресурсів Казахстану Серіккалі Брекешев повідомив на засіданні уряду 12 січня, що з 2016 року компанія заробила близько 692 мільярдів тенге (майже 1,6 мільярда доларів).

На сайті компанії розміщене велике фото експрезидента Назарбаєва з наполегливою рекомендацією керівникам казахстанських регіонів вести бізнес з Operator ROP.

Коментарі Токаєва від 11 січня були першим чітким свідченням того, що величезні багатства та володіння членів родини Назарбаєвих можуть бути під загрозою.

Токаєв оголосив 5 січня, що він перебирає собі місце Назарбаєва на посаді секретаря Ради безпеки Казахстану, цей крок багато хто вважав ознакою того, що доля 81-річного лідера, відомого як елбаси – лідера нації – могла змінитися на гірше.

Назарбаєв використовував цю потужну посаду, щоб зберегти великий вплив після того, як він офіційно пішов з посади президента в березні 2019 року і передав президентство Токаєву, своєму обраному наступнику.

Прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай заявив 9 січня, що Назарбаєв добровільно пішов у відставку з посади секретаря Ради безпеки, хоча ніхто інший в уряді Казахстану не повторив заяви Укібая.

На тлі припущень про місце перебування елбаси – його не бачили на публіці з 28 грудня – 8 січня Укібай заявив, що Назарбаєв все ще перебуває в столиці Нур-Султані.

У своїй промові 11 січня Токаєв зазначив, що «завдяки першому президенту – елбаси – в країні з’явилася група дуже прибуткових компаній, а також група людей, чиї статки навіть за міжнародними мірками є значними».

Токаєв заявив про створення спеціального соціального фонду «для народу Казахстану», який отримуватиме «значні та регулярні внески» від бізнесу.

За його словами, уряд «мусить створити групу компаній, з якими він повинен буде домовитися про розмір їхніх щорічних внесків до фонду».

Токаєв додав: «Я вважаю, що настав час заплатити людям належне і допомогти їм».

Токаєв не називав жодних конкретних імен, але йому й не потрібно було.

Відомо, що такі люди, як голова «Казахмису» Володимир Кім або банкір Булат Утемуратов, які міцно пов’язані з колишнім президентом, заробили мільярди доларів протягом майже 30-річного правління Назарбаєва.

І всі в Казахстані знають, що члени сім’ї Назарбаєва фантастично розбагатіли, про що детально йдеться у звіті Радіо Свобода за грудень 2020 року.

Друга старша дочка Назарбаєва, Динара, та її чоловік Тимур Кулібаєв регулярно входять до числа найбагатших людей Казахстану з активами в понад 1 мільярд доларів.

До недавнього спалаху насильства здавалося, що більшість часу, коли Казахстан згадувався в західних ЗМІ, це відбувалося через маєтки, вілли і навіть замки членів сім'ї Назарбаєвих, які їм належали в Європі, США чи Дубаї – або масивні яхти і приватні реактивні літаки, які вони купили.

Де сьогодні перебуває більшість членів родини Назарбаєвих, наразі залишається незрозумілим.

За словами 12 січня помічника старшої дочки Назарбаєва і народної депутатки Даріги Назарбаєвої, вона хвора на COVID-19 і досі перебуває в Алмати, через що пропускала засідання парламенту.

12 січня на сайті 24.kg Киргизстану повідомлялося, що сумновідомий брат Назарбаєва Болат рано-вранці переїхав до Киргизстану автомобілем. 6 січня і пізніше того ж дня сів на рейс з Бішкека в Дубай.

А розслідувачі Bellingcat відстежили «приватний літак Bombardier Challenger 604, [який] летів з Алмати до Женеви» 4 січня, через два дні після початку протестів.

Bellingcat повідомило, що «за останніми польотами цього літака вказано поїздки в декілька європейських країн, Росію, Мальдіви та Дубай».

Bellingcat також повідомило, що «5 січня, між 10 та 11 годинами ранку… Bombardier Global 6000 без реєстраційного номера та без інших ідентифікаційних даних був помічений, що летів з Алмати… [і] ми виявили, що він приземлився в аеропорту Фарнборо, недалеко від Лондона, загальне місце призначення для приватних літаків, які прилітають до Великої Британії».

А 5 січня в аеропорту Киргизстану «Манас» ненадовго приземлилися два казахстанські літаки: один прилетів із Дубая, а другий з Північної Македонії. Літаки зупинилися лише ненадовго для технічного обслуговування та дозаправки перед польотом далі.

Велика кількість приватних літаків, які літали в Казахстан і вилітали з Казахстану в дні потрясінь, суттєво вказує на те, що близькі та великі члени родини Назарбаєвих покинули країну.

Токаєв відкрито не сказав, що казахстанська влада переслідує Назарбаєвих, і, враховуючи, що Токаєв працював у казахстанському уряді на елбаси з перших днів незалежності, йому доведеться обережно нападати на сім'ю людини, якій він служив так довго.

Але Токаєв матиме велику підтримку суспільства, щоб позбавити членів сім'ї Назарбаєвих їхніх неправомірних доходів, і Токаєву знадобиться ця підтримка, коли він нарешті вийде з тіні свого попередника і сформує власний уряд.