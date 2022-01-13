Війська, очолювані Росією, почали виведення з Казахстану

Понад дві тисячі військовослужбовців Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій вирішальний голос має Росія, почали виведення з Казахстану 13 січня, повідомило Міністерство оборони Росії.

«Колективні миротворчі сили ... почали готувати техніку до завантаження в літаки військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил РФ і повернення в пункти постійної дислокації», – йдеться в повідомленні Міноборони РФ, яке цитують російські агенції.

ОДКБ – альянс, що складається з Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Вірменії і Таджикистану – заявив 12 січня, що для завершення виходу потрібно близько 10 днів.

Війська ОДКБ прибули до Казахстану минулого тижня після того, як президент Касим-Жомарт Токаєв 5 січня оголосив надзвичайний стан і попросив блок про військову допомогу, коли протести переросли в заворушення, і на вулицях міст по всій країні почалися сутички.

Точна кількість загиблих внаслідок сутичок залишається неясною. Хоча офіційно оголосили про 164 загиблих, а пізніше МОЗ заперечив це число, президент Токаєв сказав, що сотні мирних жителів і сил безпеки були вбиті та поранені.

Токаєв стверджував, що за протестами стояли «терористи, навчені за кордоном», намагаючись повалити уряд. Але аналітики стверджують, що, схоже, існує внутрішня боротьба за владу між президентом і послідовниками колишнього багаторічного лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який залишався потужною фігурою в країні після того, як у 2019 році обрав Токаєва своїм наступником.

Після відставки кабінету міністрів Токаєв усунув 81-річного Назарбаєва з посади голови Ради національної безпеки, з якої багаторічний лідер продовжував мати значний вплив на багату на нафту центральноазіатську країну.