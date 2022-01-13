У сім’ї Назарбаєва вперше прокоментували заворушення у Казахстані

Алія Назарбаєва, молодша дочка колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, опублікувала у соцмережах пост, у якому вперше прокоментувала масові протести і заворушення у Казахстані.

Вона назвала це «трагічними подіями» і висловила співчуття сім’ям загиблих.

«Нехай цей жорстокий урок для всіх нас стане останнім у нашій історії. Це неправильно, коли люди гинуть у мирний час», – написала Алія Назарбаєва. Вона подякувала «за моральну підтримку батька зараз». «Він отримує багато повідомлень цими днями від жителів різних регіонів», – додала дочка першого президента Казахстану.

Сам Нурсултан Назарбаєв не з’являвся на публіці від 28 грудня 2021 року. Він ніяк не коментував масштабні протести, що розгорнулися в країні, хоча зазвичай звертався до нації за ключовими темами. Деякі ЗМІ повідомили, що він із сім’єю полетів із Казахстану.

Проте речник колишнього президента стверджує, що Нурсултан Назарбаєв не залишав Казахстан і зараз перебуває у столиці. За його словами, Назарбаєв «проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв’язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим».

Старша дочка Назарбаєва Даріга пропустила вже два засідання Мажилісу (нижньої палати) парламенту Казахстану, її помічники пояснили це зараженням COVID-19.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня і тривали близько тижня. Приводом для них стало дворазове підвищення цін на пальне. Згодом протестувальники почали висувати політичні вимоги.

Серед них – зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. Одним із гасел протестувальників стало «Шал, кет!», що перекладається як «Старий, йди!». Протестувальники мали на увазі Нурсултана Назарбаєва, який після звільнення з посади президента Казахстану залишив за собою значні повноваження.

Після відставки з посади президента країни у 2019 році він очолював Раду безпеки Казахстану. 5 січня на тлі протестів він залишив цю посаду, Раду безпеки Казахстану очолив чинний президент Токаєв.