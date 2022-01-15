Російські війська не покинуть Казахстан повністю – Чалий

Отримавши можливість ввести свої війська на територію Казахстану, Росія повністю їх вже не виведе, вважає надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий. Про це він заявив у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Дипломат не виключив, що Росія лише продемонструє виведення військ ОДКБ з Казахстану, проте частина російських підрозділів залишиться для охорони державних об'єктів.

За словами Чалого, в результаті, такі дії «можуть створити красиву картинку ОДКБ та підсилити імідж організації».

Посол нагадав, що в конфлікті між Вірменією та Азербайджаном, в ОДКБ «вірмен не підтримали, просто кинули їх на амбразуру». Тому ситуація в Казахстані, за словами Чалого, допоможе їм реабілітуватися.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня і тривали близько тижня. Приводом для них стало дворазове підвищення цін на пальне. Згодом протестувальники почали висувати політичні вимоги.

Серед них – зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Військовий контингент ОДКБ прибув до Казахстану минулого тижня після того, як керівництво центральноазійської країни звернулося до блоку, де вирішальний голос має Росія, з проханням про військову допомогу.

У заяві від 12 січня президент Казахстану Токаєв заявив, що війська очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку почнуть залишати його країну 13 січня.