Казахстан: в Алмати за «участь у незаконних акціях і мародерство» затримали майже 3 тисячі людей

За 16 днів після початку мітингів у найбільшому місті Казахстану Алмати затримали 2748 людей. Усіх затриманих підозрюють в участі у незаконних акціях та мародерстві. Про це повідомляє оперативний штаб комендатури міста.

У затриманих в Алмати вилучили 131 одиницю вогнепальну зброю та 4179 боєприпасів.

На 18 січня немає точної інформації про те, скільки всього в країні людей затримані під час протестів. За останніми даними, затримано понад 10 тисяч учасників протестів і заворушень.

Порушено 695 кримінальних справ за тяжкими та особливо тяжкими статтями, 695 людей заарештовані, ще 85 затримані як підозрювані. Як повідомив старший помічник генерального прокурора Азамат Саргазін, серед них 44 справи щодо актів тероризму, 15 – щодо вбивств, шість справ за фактами пропаганди та закликів до захоплення влади.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня у місті Жанаозені через підвищення цін на скраплений газ. Упродовж кількох днів мітинги стали масовими, а вимоги – політичними, розпочалися погроми, напади на адміністративні будівлі та мародерства. За останніми даними, загинули 225 людей.

7 січня президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що у місті діють «терористи», і у звʼязку із «зовнішньою агресією» попросив про військову допомогу країн-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). До Казахстану були відправлені військові пʼяти країн ОДКБ, основу контингенту склали російські військові.

11 січня Токаєв заявив, що контртерористична операція завершується, і сили ОДКБ поетапно почнуть виводити з території Казахстану з 13 січня. З 14 січня розпочалося виведення із країни іноземних військових.