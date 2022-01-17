У Казахстані кілька родичів Назарбаєва втратили посади

Кілька родичів колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва впродовж останніх днів втратили свої посади. Це сталося на тлі надзвичайного стану, запровадженого після масових протестів та заворушень із людськими жертвами.

Зять Назарбаєва Тимур Кулібаєв, якого називають одним із найбагатших людей Казахстану, оголосив 17 січня, що залишає посаду голови національної палати підприємців «Атамекен».

Кулібаєв одружений із середньою донькою Нурсултана Назарбаєва Дінарою. Він поки що залишається головою Національного олімпійського комітету Казахстану.

Минулого тижня посади у великих нафтогазових компаніях втратили два інші зяті Назарбаєва. Чоловік його молодшої дочки Алії Дімаш Досанов пішов із посади гендиректора «КазТрансОйл». Кайрат Шаріпбаєв, якого називають чоловіком старшої дочки Назарбаєва Даріги, пішов із посади голови правління «QazaqGaz».

Племінник Назарбаєва Самат Абіш 17 січня указом президента Касим-Жомарта Токаєва був звільнений із посади першого заступника голови Комітету національної безпеки Казахстану. Колишній голова цього комітету Карім Масімов, який вважався наближеним до Назарбаєва, заарештований за підозрою в державній зраді.

Назарбаєв, який очолював Казахстан понад 30 років, у 2019 році пішов із посади президента, проте зберіг за собою посаду голови Ради безпеки. У розпал протестів, 5 січня, Токаєв оголосив, що особисто очолив Раду безпеки. Лише через кілька днів речник Назарбаєва заявив, що той поступився посадою добровільно. Сам Назарбаєв не зʼявлявся на публіці з грудня минулого року, він ніяк не коментував протести, заворушення, загибель людей, введення та виведення до Казахстану військ ОДКБ, усунення близьких йому людей з посад. Єдиним доказом того, що він живий і дієздатний, залишаються слова його речника, а також повідомлення пресслужби Олександра Лукашенка, який нібито розмовляв із Назарбаєвим телефоном.