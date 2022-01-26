Заарештовано голову компанії, пов’язаної з дочкою експрезидента Казахстану

У Казахстані затримали віцеміністра екології та голову компанії, яку пов’язують з дочкою колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Алією. Йдеться про компанію, яка збирала величезні збори за утилізацію з власників автомобілів по всій країні.

Агентство з протидії корупції Казахстану повідомило 26 січня, що Медет Кумаргалієв, голова компанії «Оператор РОП», був заарештований разом із заступником міністра екології Ахметжаном Примкуловим.

Це сталося у день, коли казахстанські законодавці зажадали розслідування діяльності компанії, щоб з’ясувати, як оператору ROP вдалося збільшити прибутки в межах 1,58 млрд доларів за п’ять років.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв раніше наказав уряду заблокувати діяльність компанії та розкритикував Нурсултана Назарбаєва за створення «прибуткових компаній» та «надзвичайно багатих людей». Адміністрування утилізаційним збором передали державній компанії.

Також у поліції Астани підтвердили смерть директора ТОВ «Оператор РВП» з правових питань Руслана Шамшієва. За фактом його смерті розпочали розслідування щодо доведення до самогубства.

Компанія «Оператор РОП», яку пов’язують з Алією Назарбаєвою, молодшою дочкою колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, була створена у 2015 році та отримувала гроші від так званого утилізаційного збору – платежу за переробку деталей та мастил списаних автомобілів.