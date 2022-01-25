Президент Казахстану звільнив голову ЦВК – родича Назарбаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєва своїм указом звільнив з посади голови Центральної виборчої комісії родича Нурсултана Назарбаєва Беріка Імашева, йдеться на сайті президента країни.

Колишній міністр юстиції та помічник президента Берік Імашев обіймав посаду голови ЦВК Казахстану з вересня 2016 року. Новим головою ЦВК став Нурлан Абдіров.

Берік Імашев – сват старшої доньки експрезидента країни Нурсултана Назарбаєв Даріги. Її син Нуралі Алієв – онук першого президента Казахстану – одружений із дочкою Імашева Аїде.

Під час парламентських виборів у 2021 році ЦВК заявляла, що не вбачає конфлікту інтересів та порушень законодавства у тому, що на той час голова цього органу Імашев та кандидат у депутати парламенту Дарига Назарбаєва були один одному родичами.

Після масових протестів у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв зробив низку кадрових перестановок. Родичі колишнього президента Назарбаєва, а також наближені до нього чиновники почали втрачати свої високі посади у державних структурах та національних компаніях.

Січневі події почалися в Казахстані з протестів на заході країни, приводом для яких стало різке підвищення цін на газ. Мітинги охопили більшість регіонів, до економічних вимог додалися вимоги щодо реформ у жорстко контрольованій країні. Люди вимагали відходу з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, відставки його ставленика Касима-Жомарта Токаєва та призначення нових демократичних виборів.

У кількох містах протести обернулися заворушеннями та погромами, влада застосувала для придушення летальну зброю. За офіційними даними, загинули щонайменше 227 людей, ще 4,5 тисяч були поранені. Частину жертв влада ідентифікувала як «озброєних бандитів» та «терористів», на яких поклали відповідальність за заворушення. Точної кількості жертв серед мирного населення не назвали.

20 січня Європарламент ухвалив резолюцію щодо січневих подій у Казахстані, в якій засудив масові акти насильства, що спалахнули після мирних протестів, і закликав Нур-Султан утриматися від надто широкого застосування звинувачень у «тероризмі».