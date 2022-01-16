Австралія депортувала тенісиста Джоковича після скандалу через відсутність щеплення

Влада Австралії у неділю депортувала з країни відомого сербського тенісиста Новака Джоковича після скандалу через відсутність у спортсмена щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Джоковича помітили в залі аеропорту Мельбурна у супроводі двох австралійських чиновників перед тим, як літак з спортсменом відправився в Об’єднані Арабські Емірати.

Раніше суд Австралії відхилив апеляцію першої ракетки світу на повторне анулювання візи.

Новак Джокович прилетів до Мельбурна 5 січня, але не зміг пройти паспортний контроль в аеропорту. Причиною стала плутанина із оформленням візи тенісиста. Раніше йому надали медичну довідку, в якій вказувалось, що тенісист нещодавно перехворів на COVID-19. Австралійська влада вирішила анулювати його візу, про що поінформувала прикордонна служба Австралії. Джоковича відправили до імміграційного ізолятора, який славиться своїми суворими умовами утримання.

Джокович не зможе взяти участь у турнірі Australian Open, який розпочнеться 17 січня. Перемога на цих змаганнях дала б йому перше місце за кількістю титулів на турнірах Великого шолома.