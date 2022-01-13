Джоковича внесли до жеребкування Australian Open, попри невизначеність із візою

Сербського тенісиста і першу ракетку світу Новака Джоковича внесли до жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open), повідомляє сайт турніру, хоча невизначеність щодо його візового статусу залишається.

Перший у сезоні турнір з тенісу пройде у Мельбурні з 17 по 30 січня. У разі участі Джокович зустрінеться на корті зі співвітчизником Міомиром Кецмановичем.

Джокович, якому загрожувала депортація з Австралії через відсутність вакцинації від коронавірусної інфекції, днями виграв справу в суді Мельбурна. Суд скасував рішення влади про анулювання візи тенісиста, а також ухвалив, що з нього мають зняти карантинні обмеження і відпустити з готелю, де він перебував в ізоляції.

При цьому в міністра Австралії у справах імміграції залишається право особисто ухвалити рішення про анулювання візи Джоковича. Поки незрозуміло, чи він скористається ним.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив 13 січня, що його уряд ще не ухвалив рішення щодо скасування візи Джоковича.

Джокович прилетів до Австралії 5 січня. Прикордонний контроль вважає, що спортсмен безпідставно отримав медичне відведення від вакцинації від COVID-19. Пізніше також з’ясувалося, що в анкеті, поданій при в’їзді, є також неточність. Там було сказано, що останні два тижні Джокович не мандрував два тижні, проте він їздив до Іспанії.

12 січня Джокович пояснив невідповідності в документах тим, що помилку зробив його агент, який заповнював анкету.

Під час суду також з’ясувалося, що в грудні тенісист хворів на COVID-19. При цьому, попри позитивний тест, він відвідував події в Белграді, а також дав інтерв’ю французьким журналістам, вже знаючи про те, що захворів.

Рішення піти на розмову до ЗМІ Джокович назвав помилковим.