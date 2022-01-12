Зірка тенісу Джокович визнав помилки щодо ставлення до COVID-19, зроблені перед Australian Open

Перша ракетка світу серб Новак Джокович визнав, що зробив «помилку», коли з позитивним тестом на COVID-19 дав інтервʼю французькому журналісту, і визнав, що член його команди подав австралійському уряду неправдиву декларацію про історію подорожей.

Але найкращий тенісист світу наполягав, що інші повідомлення про його діяльність після позитивного тесту на COVID-19 були «дезінформацією» і є «дуже образливими» для його родини. Джокович зробив цей коментар 12 січня в Instagram.

34-річний тенісист прибув до Австралії минулого тижня із документально засвідченим звільненням від вакцинації – через позитивний тест на COVID-19, зроблений 16 грудня.

Однак наступного дня, 17 грудня, він з'явився без маски на церемонії випуску сербської марки з його зображенням і на заході в столиці Сербії Белграді для молодих тенісистів. У дописі Джоковича в Instagram не згадується про першу церемонію, але йдеться, що позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19 він отримав 17 грудня вже після того, як спілкувався з молодими тенісистами.

Джокович заявив, що 18 грудня скасував усі заходи, але вирішив дати інтервʼю французькому спортивному виданню L'Equipe і провести фотосесію. «Я вважав себе зобов’язаним дати інтерв’ю L'Equipe, оскільки не хотів підвести журналіста, але переконався, що я соціально дистанційований і носив маску, за винятком тих випадків, коли мене фотографували», – сказав він.

Джокович визнав, що піти на інтервʼю хворим було помилковим рішенням.

У заяві Джоковича також йдеться про розбіжності в його декларації про подорожі, яку опублікував Федеральний окружний та сімейний суд Австралії на початку цього тижня. У декларації було зазначено, що він підтверджує, що не подорожуватиме впродовж 14 днів до приземлення в Австралії, але, як повідомляється, він був у Сербії до вильоту з Іспанії. Він пояснив це «людською помилкою» члена його команди.

«Мій агент щиро вибачається за адміністративну помилку, коли поставив галочку у неправильному полі щодо моєї попередньої подорожі перед приїздом до Австралії», – написав Джокович.

Заява тенісиста з’явилася, коли міністр імміграції Австралії Алекс Хоук обмірковує, чи варто знову скасувати візу Джоковича та депортувати його напередодні Australian Open, який стартує 17 січня. Сербський тенісист є чинним чемпіоном цього турніру, першого в сезоні змагання найпрестижнішої серії Grand Slam.