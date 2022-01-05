Теніс: австралійці обурені тим, що Джоковичу дозволили не вакцинуватися перед Australian Open

Багато австралійців гнівно відреагували на новину про те, що зірковий сербський тенісист Новак Джокович зіграє на майбутньому чемпіонаті Australian Open, після того, як він отримав медичне обґрунтування для звільнення від вакцинації від COVID-19.

На тлі суперечок прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив 5 січня, що Джокович сяде «на наступний літак додому», якщо підстави, на яких його звільнили від обов’язкової вакцинації від хвороби, будуть визнані недостатніми.

Спортсмен раніше звернувся до незалежної комісії експертів з проханням про звільнення від вакцинації за медичними показниками, але ніколи не уточнював, які саме має проблеми зі здоров’ям.

Читайте також: Правозахисники закликали керівника МОК піти у відставку через Олімпійські ігри в Пекіні

Австралія вперше фіксує десятки тисяч випадків COVID-19 після періоду одного з найсуворіших карантинів у світі.

Більше 90 відсотків населення країни віком від 16 років повністю вакциновані, але деякі люди все ще не можуть подорожувати між штатами або по всьому світу через чинні карантинні заходи.

Статус участі Джоковича на турнірі, який він вигравав рекордні дев’ять разів, був під сумнівом після того, як організатори заявили, що у заході можуть брати участь лише ті, хто має вакцинацію проти COVID-19.

Читайте також: Головна хокейна ліга світу не відпустить своїх гравців на Олімпіаду

34-річний серб, який прагне завоювати рекордний 21-й титул турніру Великого шолома в Мельбурні, раніше заявляв про свою незгоду з обов’язковою вакцинацією і ніколи не розкривав інформації щодо своїх щеплень.

Джокович, іспанець Рафаель Нада та швейцарець Роджер Федерер мають по 20 титулів Великого шолома кожен. Надаль змагатиметься у Мельбурніпісля одужання від COVID-19. Федерера не буде на турнірі, оскільки він продовжує відновлюватись після операції на коліні.