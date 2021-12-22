Головна хокейна ліга світу не відпустить своїх гравців на Олімпіаду

Американсько-канадська Національна хокейна ліга, в якій виступає більшість найсильніших хокеїстів світу, оголосила 22 грудня, що не відпустить своїх гравців на Олімпіаду до Пекіна в лютому 2022 року. Ліга ухвалила це рішення разом із Асоціацією гравців НХЛ.

Раніше організація уклала колективний договір, що представники НХЛ візьмуть участь в Олімпіадах 2022 і 2026 років. Але в домовленостях НХЛ щодо участі в Олімпійських іграх вказувалося, що ліга може відмовитися надати гравців, якщо стане зрозуміло, що через пандемійну ситуацію НХЛ зазнає фінансових збитків у поточному регулярному сезоні через перенесення матчів.

У цьому сезоні через спалахи COVID-19 ліга була вимушена перенести вже 50 матчів, більшість із них – за останні два тижні. Наразі в списку тих, хто захворів або був у контакті із хворими та має бути ізольованим, перебувають 15% хокеїстів НХЛ із загалом понад 700.

Тепер планується, що призначену для участі в Олімпіаді лютневу перерву використають, щоб наздогнати графік та зіграти відкладені поєдинки.