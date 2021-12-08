Австралія та Велика Британія приєдналися до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Австралія та Велика Британія приєдналися до дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади у Пекіні у 2022 році.

Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон послався на кілька проблем, включно з порушеннями прав людини в Китаї та відмовою Пекіна провести двосторонні переговори для врегулювання тривалих торгових та дипломатичних суперечок, пише «Голос Америки».

Про аналогічне рішення заявив премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. «В уряду немає жодних сумнівів, ми порушуємо ці питання з Китаєм. Я сказав голові Сі (лідеру КНР Сі Цзіньпіну – ред.) про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор. Присутність якихось міністрів не очікується, але я можу сказати парламентаріям – я не думаю, що спортивний бойкот відповідає політиці уряду», – цитує британського премʼєра агенція «Інтерфакс».

6 грудня про дипломатичний бойкот Ігор оголосили США. Речниця Білого дому Джен Псакі пояснила таке рішення тим, що КНР здійснює «геноцид у Сіньцзяні». До бойкоту раніше приєдналися Нова Зеландія та Литва.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь у відповідь на рішення Вашингтона заявив, що «Китай висловлює США своє сильне невдоволення та рішучий протест» і обіцяє «рішучі контрзаходи».

Деякі країни Заходу, включно зі США, Канадою та Нідерландами, звинуватили владу КНР у геноциді та злочинах проти людяності. Йдеться, зокрема, про «табори перевиховання», куди влада Китаю відправляє представників меншин: там людей утримують у тюремних умовах і піддають впливу комуністичної пропаганди. Багато вʼязнів таких таборів говорять про тортури.

Проте Китай відкидає ці звинувачення. Влада країни каже, що нинішня політика щодо уйгурів покликана запобігти тероризму і викорінити ісламістський екстремізм, а створені табори є ефективним інструментом для «перевиховання» увʼязнених.

Востаннє США повністю бойкотували Олімпійські ігри 1980 року у Москві. Зимова Олімпіада-2022 пройде у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.