Китай заявляє, що США «заплатить» за дипломатичний бойкот Зимової Олімпіади в Пекіні

Китай звинуватив Сполучені Штати в порушенні духу Олімпійських ігор через рішення Вашингтону не відправляти дипломатів або офіційних представників на Зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив журналістам 7 грудня, що Вашингтон намагається завадити престижній спортивній події «з ідеологічних упереджень і на основі брехні та чуток».

Чжао пообіцяв, що Китай відповість «рішучими контрзаходами», не вдаючись у деталі.

«США заплатять за свою практику», – сказав речник китайського МЗС.

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Міжнародний олімпійський комітет 6 грудня заявив, що присутність урядовців і дипломатів на Олімпіаді «є суто політичним рішенням кожного уряду», яке він «повністю поважає».

Крім того, МОК планує засідання виконавчого комітету в Швейцарії з 7 по 9 грудня в тіні на тлі не лише дипломатичного бойкоту США, а й глобальної стурбованості через становище відомої китайської тенісистки Пен Шуай.

Пен, триразова олімпійка та колишня перша ракетка світу в жіночому парному розряді, зникла з поля зору громадськості після того, як звинуватила колишнього високопоставленого китайського чиновника в сексуальному насильстві.

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Її зникнення призвело до глобальних вимог до Пекіну довести, що вона в безпеці, і спонукало Жіночу тенісну асоціацію тимчасово зупинити всі турніри в Китаї.

Президент МОК Томас Бах повідомив німецькому інформаційному агентству dpa 7 грудня, що орган обговорює «всі аспекти» справи з Китаєм після двох відеодзвінків з Пен.

Речниця Білого Дому Джен Псакі напередодні повідомила, що США не відправлятимуть дипломатів чи офіційних представників на Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні. Таке рішення вона пояснила порушеннями китайською владою прав людини, зокрема, щодо уйгурів та інших меншин. Водночас американська збірна братиме участь у змаганнях.