WTA через зникнення Пен Шуай призупинила всі турніри у Китаї

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про призупинення всіх змагань під її егідою на території Китаю, включаючи Гонконг, через побоювання щодо безпеки китайської тенісистки Пен Шуай. Декілька тижнів тому вона перестала з’являтися на публіці після того, як звинуватила високопоставленого китайського чиновника в сексуальному насильстві.

Голова асоціації Стів Саймон, який раніше неодноразово висловлював тривогу щодо долі теннісистки та сумніву у запевненнях китайської влади, що у неї все гаразд, заявив, що не розуміє, як може просити спортсменок змагатися у Китаї, коли в асоціації, як і раніше, не знають, чи Шуай вільна і чи вона в безпеці. Голова асоціації зажадав прозорого розслідування звинувачень, з якими виступила тенісистка.

Влада Китаю запевняє, що спортсменка, яка звинуватила колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі у сексуальному насильстві, – у безпеці. 21 листопада китайська влада опублікувала відео, на якому Пен Шуай присутня на тенісних змаганнях у Пекіні. Проте журналісти чи вболівальники не мали можливості з нею поспілкуватися.

Пен Шуай на початку листопада розповіла, що її змусили до сексуального зв’язку із Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. Незабаром її розповідь, опублікована на сайті Weibo, зникла, а сама спортсменка перестала з’являтися на публіці.

Викриття, з якими виступила тенісистка, стали першим випадком публічного звинувачення у сексуальному насильстві представника найвищого керівництва Комуністичної партії КНР.

35-річна Пен Шуай – колишня перша ракетка світу у парному рейтингу, неодноразова переможниця турнірів WTA. У 2013 році вона здобула перемогу в парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.