Китайська тенісистка зникла після звинувачень на адресу впливового політика

Голова Жіночої тенісної асоціації Стів Саймон висловив тривогу і сумніви щодо електронного листа нібито від зниклої китайської тенісистки, переможниці двох турнірів серії Grand Slam у парному розряді Пен Шуай.

За словами Саймона, йому важко повірити в справжність листа, в якому Пен відмовляється від раніше висловлених нею на адресу впливового китайського політика, колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі, звинувачень у сексуальному насильстві. У листі, що з’явився в державних медіа Китаю, тенісистка пише, що все, що вона говорила раніше, – це неправда, і що зараз вона «відпочиває вдома і все в неї добре».

Зі звинуваченнями Пен виступила два тижні тому. Тоді вона розповіла, що її змусили до сексуального зв’язку із Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. Згодом цей пост із сайту Weibo швидко видалили, а сама спортсменка перестала з’являтися на публіці.

Електронний лист, підписаний Пен Шуай, лише зміцнив побоювання щодо її долі й безпеки, каже голова WTA Стів Саймон. За його словами, він кілька разів, але безуспішно намагався зв’язатися із тенісисткою. Саймон закликав надати «незалежні й переконливі докази, що з Пен все гаразд». Він також закликав розслідувати ситуацію.

У Китаї досі зберігають мовчання. Викриття, з якими спочатку виступила Пен Шуай, стали першим випадком публічного звинувачення у сексуальному насильстві представника вищого керівництва Комуністичної партії КНР.

Пен Шуай – китайська професійна тенісистка, колишня перша ракетка світу у парному рейтингу, неодноразова переможниця турнірів WTA. Нині їй 35 років. У 2013 році вона здобула перемогу у парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.