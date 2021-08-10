Звинувачений у домаганнях губернатор Нью-Йорка оголосив, що йде у відставку

Губернатор Нью-Йорка, член Демократичної партії США, Ендрю Куомо оголосив про намір протягом 14 днів піти у відставку після численних звинувачень у сексуальних домаганнях.

Він займав посаду губернатора Нью-Йорка з січня 2011 року.

Раніше піти у відставку Куомо закликав президент США Джо Байден.

Розслідування у справі губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо виявило сексуальні домагання до кількох жінок, включно з працівницями його офісу.

2020 року кілька жінок звинуватили Ендрю Куомо в сексуальних домаганнях. Він відкинув звинувачення і не подав у відставку, чого вимагали декілька його колег-демократів.

Результати розслідування, представлені 3 серпня, є результатом роботи слідчих, яка тривала місяць. Було опитано близько 200 осіб, у тому числі працівників апарату губернатора та тих, хто подав скарги на губернатора.

Слідчі прийшли до висновку, що від сексуальних домагань Куомо протягом всього терміну його роботи на посаді губернатора постраждали 11 жінок, серед яких і колеги по офісу губернатора.