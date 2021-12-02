Зникнення Пен Шуай: МОК заявив про «тиху дипломатію»

Міжнародний олімпійський комітет заявив 2 грудня, що «поділяє ту ж стурбованість, що й багато інших людей та організацій, щодо самопочуття та безпеки Пен Шуай». У заяві МОК ідеться, що 1 грудня «команда МОК провела з нею черговий відеодзвінок».

«Ми запропонували їй широку підтримку, будемо підтримувати з нею постійний зв’язок і вже домовилися про особисту зустріч у січні. Досягти її благополуччя та безпеки можна різними способами. Ми дуже людяно та особистісно підійшли до її ситуації. Оскільки вона тричі олімпійка, МОК вирішує ці проблеми безпосередньо з китайськими спортивними організаціями. Ми використовуємо «тиху дипломатію», яка, з огляду на обставини та на основі досвіду урядів та інших організацій, вважається найперспективнішим способом ефективних дій у таких гуманітарних питаннях», – вказано в заяві.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) 1 грудня оголосила про призупинення всіх змагань під її егідою на території Китаю, включаючи Гонконг, через побоювання щодо безпеки китайської тенісистки Пен Шуай. Декілька тижнів тому вона перестала з’являтися на публіці.

Влада Китаю запевняє, що спортсменка, яка звинуватила колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі у сексуальному насильстві, – у безпеці. 21 листопада китайська влада опублікувала відео, на якому Пен Шуай присутня на тенісних змаганнях у Пекіні. Проте журналісти чи вболівальники не мали можливості з нею поспілкуватися.

Пен Шуай на початку листопада розповіла, що її змусили до сексуального зв’язку із Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. Незабаром її розповідь, опублікована на сайті Weibo, зникла, а сама спортсменка перестала з’являтися на публіці.

Викриття, з якими виступила тенісистка, стали першим випадком публічного звинувачення у сексуальному насильстві представника найвищого керівництва Комуністичної партії КНР.

35-річна Пен Шуай – колишня перша ракетка світу у парному рейтингу, неодноразова переможниця турнірів WTA. У 2013 році вона здобула перемогу в парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.