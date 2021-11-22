Кадри зі зниклою Пен Шуай не зменшують занепокоєння щодо її безпеки – Жіноча тенісна асоцація

Відеодзвінок китайської зірки тенісу Пен Шуай з головою Міжнародного олімпійського комітету не вирішує і не зменшує занепокоєння Жіночої тенісної асоціації (WTA) щодо її самопочуття. Про це жіноча професійна тенісна організація заявила 22 листопада.

МОК 21 листопада повідомив, що президент організації Томас Бах розмовляв з Пен, нещодавнє зникнення якої після того, як вона звинуватила в сексуальному насильстві, викликало міжнародне занепокоєння щодо її благополуччя.

«Вона пояснила, що вона в безпеці та добре, живе у своєму будинку в Пекіні, але хотіла б, щоб її конфіденційність поважали в цей час», – йдеться у заяві МОК після 30-хвилинної розмови з Бахом.

Тенісний турнір China Open раніше опублікував фотографії, на яких Пен роздає автографи і махає вболівальникам на заході в Пекіні. Публікація не містить згадо про суперечки, викликані її зникненням після звинувачення колишнього віцепрем’єр-міністра Чжана Гаолі в сексуальному насильстві.

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«Було приємно бачити Пен Шуай на останніх відео, але вони не пом’якшують і не вирішують занепокоєння WTA щодо її самопочуття та здатності спілкуватися без цензури чи примусу», – сказала речниця WTA в електронному листі.

Відповідаючи на запитання про розмову з МОК, речниця повторила заклик: «до повного, справедливого та прозорого, без цензури розслідування, її звинувачень у сексуальному насильстві, що стало причиною нашого початкового занепокоєння».

Занепокоєння з приводу долі Пен призвело до того, що глобальні правозахисні групи закликають бойкотувати Зимові Олімпійські ігри в Пекіні в лютому 2022 року через проблеми з правами людини в Китаї. WTA також пригрозила вивести турніри з Китаю через це.

2 листопада Пен повідомила в китайських соціальних мережах, що Чжан примушував її до сексу, згодом у них нібито були стосунки за згодою. Публікацію швидко видалили, а тему заблоковано для обговорення в китайському інтернеті, який піддається цензурі.

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Ні Чжан, ні уряд Китаю не прокоментували звинувачення спортсменки.

Викриття, з якими спочатку виступила Пен Шуай, стали першим випадком публічного звинувачення у сексуальному насильстві представника вищого керівництва Комуністичної партії КНР.

Пен Шуай – китайська професійна тенісистка, колишня перша ракетка світу у парному рейтингу, неодноразова переможниця турнірів WTA. Нині їй 35 років. У 2013 році вона здобула перемогу у парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.